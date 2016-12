CÉLÉBRATIONS : Noël chanté dans tous les rythmes à travers l’île

Les chrétiens célèbrent demain la Noël, date symbolisant la naissance de Jésus de Nazareth, l’enfant sauveur et le fils de Dieu, annoncé par les prophètes. Un événement religieux célébré depuis des siècles et porteur de messages universels de paix, d’amour et d’espérance. Au sein de notre île également, la fête de Noël regroupe tous les Mauriciens, indépendamment de leur appartenance. L’interreligieux que l’on pratique dans la vie quotidienne favorise ce temps de convivialité et de fraternité, de partage et de solidarité. Cette célébration de Noël a été marquée davantage cette année par des Christmas Carols à travers l’île. Cette tradition, bien ancrée ailleurs, se répand en effet à Maurice. Outre les prestations habituelles du Conservatoire national de musique François Mitterrand et d’autres groupes connus, des concerts se multiplient dans les paroisses et les quartiers. Durant la semaine écoulée, des groupes ont chanté au sein des églises, mais aussi dans la rue et d’autres espaces publics, et même chez des habitants. Des chants et des musiques traditionnels populaires de Noël ont été adaptés au contexte mauricien et aux rythmes contemporains. C’est ainsi que des milliers de Mauriciens réunis devant le Montmartre dimanche dernier pour le rendez-vous annuel « Noël sous les étoiles » ont donné de la voix, joyeusement, à un medley entonné par des artistes de renom et des membres de la troupe de Sister Act.

À LA TÉLÉ | Sur TV3

Projecteur sur Résidences Kennedy pour la veillée de Noël

La veillée de Noël, retransmise traditionnellement en direct à la télévision, a lieu cette année à la Chapelle St-Luc, située à Résidence Kennedy, Quatre-Bornes. La messe, prévue à 19h, sera célébrée par le père Gérard Mongelard, curé de la paroisse de Notre Dame du Rosaire. Le choix de l’endroit n’est pas anodin. D’une part, cette chapelle célèbre ce décembre ses 40 ans d’existence. D’autre part, c’est dans ce quartier populaire que le père Mongelard, en compagnie d’autres prêtres et de travailleurs sociaux, bien connus pour leur combat contre la drogue, ont démarré durant l’année écoulée une série de marches de protestation. Avec pour slogan « Oui à la vie, non à la mort », ils ont tiré la sonnette d’alarme sur les ravages des drogues synthétiques parmi les jeunes. Depuis plusieurs semaines, les habitants de ce quartier touché par la problématique de la drogue se sont mobilisés autour du père Mongelard pour la préparation de cette veillée de Noël. « Cette veillée à Résidence Kennedy est une réponse à l’appel du pape, qui nous demande de ne pas rester sur le balcon, mais de descendre dans la plaine pour aller rejoindre ceux qui ont besoin d’un soutien », explique le père Mongelard. Il prononcera l’homélie à la messe de ce soir, qui sera retransmise sur TV3.