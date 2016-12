CÉLÉBRONS L’ENFANT JÉSUS

Noël, fête tant attendue des petits comme des grands, a toujours été signe de shopping, de cadeaux, tous plus beaux les uns que les autres et emballés dans des papiers cadeaux colorés, sans oublier le dîner avec la fameuse bûche de Noël. Cet aspect matériel qui prime me rendait heureuse malgré ma triste situation. Ce n’était rien d’autre qu’une joie conditionnelle. Cependant, j’ai appris et ai fait l’expérience que célébrer la naissance de notre Sauveur, la vraie raison de fêter Noël, peut nous procurer du bonheur sans condition.

Chaque année à Noël, nous devenons une nouvelle créature. Nous renaissons avec Jésus, grâce à sa Miséricorde, et grandissons dans la foi. Nous sommes enfin transfigurés en ce pour quoi nous avons été créés : accomplir fidèlement la volonté du Père, le glorifier, le bénir et le louer pour son Amour infini et sa Miséricorde pour nous les hommes. Être transformé en Christ et par le Christ est une des plus belles grâces divines pour moi. En ouvrant mon cœur et laissant Jésus naître en moi, c’était comme une évidence… Noël, c’est le jour où nous devons célébrer cette conversion, le plus beau cadeau que nous puissions recevoir. Me rendant compte de cela, ma perception du 25 décembre a particulièrement changé pour moi.

Cette année, j’ai été appelé au service du Seigneur en participant à des Christmas Carols. Là encore, j’ai fait l’expérience de voir les chants de Noël sous un autre angle. L’air des chansons, les paroles, tout était magique. Comme on dit, « chanter, c’est deux fois prier ». Il s’agit également d’un moyen d’être pèlerin d’espérance, de paix, d’amour, de pardon et de Miséricorde. Autant de cadeaux à vie que nous pouvons offrir à notre entourage.

Durant cette période de Noël, nous sommes appelés à aller prêcher la bonne nouvelle partout où l’obscurité règne afin d’apporter la lumière et de dissiper les ténèbres. D’ailleurs, à travers des chants de Noël, nous pouvons inviter les diverses communautés à vivre un vrai moment de partage et de bonheur au sein d’une nation arc-en-ciel qu’est la nôtre. Et quel réconfort de se dire que cet arc-en-ciel, c’est le renouvellement de notre alliance avec Dieu, avec notre peuple multiculturel.

Comme je l’ai dit, les cadeaux (le matériel) occupaient une place primordiale, voire impériale, car je vénérais mes cadeaux. Mais avec le temps, tout cela m’a appris que j’étais centrée sur ma propre personne. Qu’en est-il des autres ? Savez-vous qu’une parole, un mot ou ne serait-ce qu’un sourire offert en toute simplicité et sincérité peuvent agréablement changer une vie ? En communiquant la bonne nouvelle avec joie et amour j’essaie de refléter Jésus.

Noël renvoie également au partage en toute fraternité. Nous sommes invités à avoir un cœur, un esprit charitable. Quand vous êtes-vous arrêtés pour la dernière fois juste pour écouter les problèmes qu’endurent les autres ? Cela peut être un ami de longue date, une connaissance quelque conque, la famille, un collègue de travail et pourquoi pas son pire ennemi ? En ce temps de l’Avent préparons notre cœur et ouvrons-le à Dieu. Célébrons l’enfant Jésus qui est venu nous sauver il y a deux mille ans. Soyons charitables envers les autres. Et comme lui, essayons d’être doux et humble de cœur envers nos frères et sœurs. Ce n’est pas toujours facile certes, mais nous pouvons tout par Dieu qui nous fortifie.