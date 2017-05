CENTENAIRE RÉTROSPECTIVE 2017 : Pour une transmission de l’héritage de Serge Constantin

Le 18 mai dernier, l’artiste, peintre et scénographe mauricien Serge Constantin aurait eu 100 ans. Pour marquer cet événement et surtout pour transmettre son riche héritage artistique à la jeune génération, ses deux enfants, Rachel Constantin de Sousa Neto, professionnelle de la communication, et David Constantin, réalisateur, ont mis en place une série d’activités.

Les passionnés d’illustration et le public en général peuvent d’ores et déjà avoir un aperçu d’une facette de la personnalité de l’artiste dans le cadre d’une exposition qui se tient à la State House jusqu’à vendredi. Dès le mois prochain, l’Association les Amis de Serge Constantin fondée par ses deux enfants lancera un site Internet et une page Facebook qui lui seront dédiés. En août aura lieu le lancement d’une biographie de Bernard Lehembre, historien, biographe et mythologue de même qu’un spécialiste de la peinture mauricienne du XXe siècle. Le 19 du même mois, le Plaza accueillera le vernissage et le lancement du catalogue de l’exposition intitulée : La rétrospective Serge Constantin 2017. L’exposition restera ouverte jusqu’au 14 octobre. L’Institut français de Maurice accueillera quant à lui une exposition thématique intitulée « Estampes ».

« Notre objectif est de remettre en lumière un artiste qui a marqué la peinture mauricienne et plusieurs générations d’artistes. Serge Constantin était un artiste cultivé, à l’écoute du monde et ouvert à la modernité. De plus, il a beaucoup travaillé avec les enfants. Il prenait plaisir à leur transmettre le goût de la peinture et plus largement de l’art. C’est cet esprit que nous voulons réinsuffler à travers cette Rétrospective », expliquent David et Rachel Constantin. « Nous ne voulons pas inscrire cette démarche dans la nostalgie. Nous voulons au contraire montrer qu’il était un artiste d’avant-garde, avec un esprit très ouvert, et que son art reste aujourd’hui d’actualité ».

Les deux enfants de Serge Constantin ont aussi partagé un brin de souvenir avec nous. Pour Rachel Constantin, son père était « très présent, très aimant, malgré l’absence des démonstrations affectives ». « Il était comme dans son art, très réservé. Avec du recul, je me rends compte que cela venait de son vécu, de son enfance ». David Constantin le décrit comme « un homme discret, tourné tout le temps vers son art, jamais dans la démonstration ». « Montrer ce qu’il faisait était secondaire ». Il ajoute qu’ « il était un homme qui avait à cœur de transmettre son savoir ».

Alors que ses héritiers assureront la diffusion de ce patrimoine auprès du public, ils sont épaulés par deux professionnels français, soit Bernard Lehembre, qui rédige la biographie, et Philippe Piguet, critique d’art et commissaire d’exposition indépendant. Ces derniers s’occupent de la conception et de la réalisation de l’exposition.

Par ailleurs, l’Association Les Amis de Serge Constantin nourrit l’ambition de créer une Maison de la peinture mauricienne qui sera « un lieu unique, ouvert à tous, dédié à la peinture, à la transmission et à l’éducation ». La Rétrospective Serge Constantin bénéficie du haut patronage du bureau de la Présidence et du soutien de plusieurs mécènes.



Brève bio

Artiste peintre, scénographe et décorateur du théâtre du Plaza, à Rose-Hill, pendant près de 50 ans, Serge Constantin est une figure incontournable de la vie culturelle mauricienne. Aujourd’hui encore, tous ceux qui l’ont côtoyé n’ont de cesse de faire son éloge. Outre les cours qu’il dispensait au théâtre de Rose-Hill, il a été le chef de file d’un groupe de peinture. Le Groupe du samedi comprenait de nombreux artistes toujours en exercice. Serge Constantin a été formé à la London School of Arts and Crafts et faisait partie d’un cercle d’intellectuels mauriciens qui réunissait, entre autres, Hervé Masson, Malcolm de Chazal, Pierre Renaud et Marcel Cabon. Il était un grand humaniste et s’est toujours refusé à une expatriation, « préférant vivre et transmettre son art à Maurice ».





PRÉLUDE À LA STATE HOUSE : Serge Constantin, illustrateur à découvrir

Jusqu’à vendredi, les amateurs de dessins, d’art et de culture en général auront l’occasion d’aller à la rencontre de Serge Constantin, illustrateur, à la State House. Des activités dans le cadre des célébrations de son 100e anniversaire ont eu lieu vendredi dernier à la State House. L’exposition s’inscrit dans le cadre de la semaine d’activités proposées par le bureau de la présidence pour marquer les 25 ans de la République et les 50 ans de l’indépendance de Maurice, en 2018.

Une image d’un grand monsieur allumant une ampoule électrique sous le crayon de Serge Constantin illustrant la chronique « Mémorial d’un autre temps » d’André Decotter pour parler d’Amode Ibrahim Atchia, plus connu comme le Major Atchia, qui avec ses frères est à l’origine de la construction d’un barrage sur la rivière Réduit et qui a permis de produire de l’électricité pour la distribution dans la région de Rose-Hill ; celle d’un artiste scindé en deux à cause de sa passion pour le théâtre et ses obligations professionnelles ; la figure de Malcolm de Chazal… Les illustrations de Serge Constantin racontant une autre époque sont captivantes et peu connues, selon l’historien Yvan Martial, qui a fait un survol de son parcours lors de l’ouverture de la semaine des festivités à la State House vendredi dernier. Il rappelle que Serge Constantin, scénographe au théâtre du Plaza, passait le plus clair de son temps « dans les greniers où se nichait son atelier et où se réunissait la fine fleur de la peinture mauricienne ».

Yvan Martial relève la passerelle qui existe entre le métier du scénographe et illustrateur pour montrer la grandeur de l’artiste : « Illustrer un texte est un art qui a ses exigences alors que le peintre devant sa toile vierge peut se laisser aller à toute son inspiration. L’illustrateur, comme le scénographe, doit commencer par le mot pour illustrer un texte ou une pièce de théâtre, où il faut construire un décor et le rendre vivant. » Pour Yvan Martial, il était loin de n’être qu’« un pinceau ». « Il était un philosophe. Il réfléchissait ». Il connaissait même, selon ceux qui ont travaillé avec lui, les textes mieux que les acteurs et les metteurs en scène. Yvan Martial devait aussi raconter des petites anecdotes entre Serge Constantin, André Decotter et Malcolm de Chazal, notamment sur la mise en scène de la pièce « Judas ». « Ils n’arrivaient pas à se mettre d’accord ».

L’intervenant devait aussi rappeler que cette activité est un prélude à celles qui marqueront ce centenaire et qui démarreront dans un ancien bureau administratif rénové de l’Hôtel de Ville de Rose-Hill. Yvan Martial a souhaité que chaque foyer mauricien puisse posséder une copie d’une œuvre de Serge Constantin « pour savoir qui était ce grand Mauricien ».