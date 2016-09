CENTRALE À CHARBON : CT Power ne compte pas objecter à la demande de l’État

La demande logée par l’État pour contester le jugement en faveur de CT Power a été appelée ce matin devant le Chef Juge Keshoe Parsad Matadeen. Me Désiré Basset SC, représentant les intérêts de CT Power, a informé la Cour qu’il ne compte pas objecter à la demande de Conditional Leave logée par l’État, mais qu’il résistera à l’appel devant le comité judiciaire du Privy Council. Me Désiré Basset a fait ressortir que le jugement prononcé en faveur de CT Power le 7 juillet dernier ouvre la porte pour une réclamation de dommages contre l’État. Action qu’envisage CT Power.

À l’appel de l’affaire devant le Chef juge ce matin, Me Désiré Basset a fait ressortir que le jugement rendu le 7 juillet dernier en faveur de CT Power donne la possibilité à ce dernier de réclamer des dommages à l’État et qu’une action sera prise dans ce sens. Me Basset SC devait aussi souligner que les points logés par l’État pour demander la permission de faire appel devant le Privy Council « ne démontrent pas comment cet appel peut être d’intérêt public ». L’avocat de CT Power a cependant informé la Cour que « we shall not resist application for conditional leave but we will resist appeal before the the Judicial Committee ». L’affaire sera de nouveau appelée à une date ultérieure.

Rappelons que l’État avait essuyé un revers, le 7 juillet en Cour suprême, lorsque les juges Ah Foon Chui Yew Cheong et Rita Teelock ont, dans un jugement, donné gain de cause aux promoteurs de CT Power, qui contestaient le gel du projet, par le gouvernement, d’une centrale thermique au charbon de 100 MW à Pointe-aux-Caves, Albion. L’État a par la suite fait état de son intention de faire appel pour contester ce verdict en faveur de CT Power, qui avait été contraint d’abandonner son projet de centrale à charbon après une décision du Conseil des ministres en 2015. Elle avait de ce fait réclamé une révision judiciaire en Cour suprême contre cette décision. Le 7 juillet, dans le jugement des juges Chui Yew Cheong et Teelock dans le cadre de cette révision judiciaire, ces dernières ont tranché en faveur des promoteurs de CT Power, statuant que « the reasons invoked by the Ministry of Finance and Economic Development in its affidavits on record to hold that condition 15 of the EIA licence has not been satisfied are unreasonable, irrational and in breach of the legitimate expectation of the applicant. We also declare that the reasons invoked by the Ministry of Energy and Public Utilities not to sign the Implementation Agreement are misconceived, unreasonable and irrational and in breach of the legitimate expectation of CT Power. » Les juges, s’appuyant sur les réunions de janvier 2015 entre les représentants de CT Power et ceux des ministères des Finances et de l’Énergie en vue d’élaborer des solutions pour respecter les conditions imposées, notamment l’article 15 de l’EIA Licence, avaient statué que les procédures adoptées par les autorités « was in breach of the legitimate expectation of CT Power that it would be treated fairly and be given an opportunity to answer the objections of the Ministry of Finance ».

Ce projet, dont la demande a été soumise au Board of Investment le 15 mars 2006, devait être réalisé de concert avec le Central Electricity Board, qui avait mis à la disposition des promoteurs un terrain d’une superficie de 92 arpents à Pointe-aux-Caves. CT Power était représentée en cour par l’avoué Pazhany Thandrayen. Me Karen Parson, State Attorney, représente l’État, dont les ministères des Services publics et des Finances ainsi que le CEB.