CENTRALE ÉLECTRIQUE DE ST-LOUIS DU CEB : Les représentants de la Banque africaine de développement rencontrent des habitants

Trois représentants de la Banque africaine de développement ont rencontré mercredi des habitants de Plaine-Lauzun au Arrayan Centre de la localité. Ces locaux contestent devant la Cour suprême et devant l’Environment and Land Use Appeal Tribunal le projet du Central Electricity Board (CEB) d’installer quatre groupes électrogènes de 15 MW chacun, alimentés par des moteurs fonctionnant à l’huile lourde dans leur localité. Les habitants disent craindre tant pour leur santé que pour l’environnement.

« Nous avons fait comprendre aux représentants de la Banque africaine de développement que ce projet du CEB d’aménager la centrale thermique de Saint-Louis pour accroître sa capacité à générer de l’électricité se fera au détriment de l’environnement de même que de la santé de tous ceux qui vivent et travaillent à proximité », a expliqué au Mauricien Farad Nunnoo, le président du Mouvement Civique de Plaine Lauzun (MCPL), en compagnie d’une vingtaine d’habitants de Plaine-Lauzun, de leur consultant, Dev Hurnam, et de leur homme de loi, Me Arvin Ramsohok. La délégation de la Banque africaine de développement (BAD) était pour sa part menée par Ella Erika Auer.

Le conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé, le 25 juin 2014, un prêt de USD 116,7 millions au bénéfice du CEB. Ce prêt est destiné à financer le projet de réaménagement de la centrale thermique de Saint-Louis, au coût total de USD 129,7 millions. L’objectif final est d’accroître la capacité de génération électrique de la CEB, afin d’assurer un approvisionnement fiable, de réduire les impacts sur l’environnement et de stabiliser l’alimentation.

Ce projet prévoit l’installation de quatre groupes électrogènes de 15 MW chacun, alimentés par des moteurs fonctionnant à l’huile lourde, ainsi que la construction d’un bâtiment pour les abriter, de deux réservoirs de 1 000 m3 pour stocker le mazout et d’une sous-station de 132 kV pour le raccordement de la centrale au réseau existant de la CEB.

Dans son exposé, le président du MCPL a expliqué que les moteurs installés à la centrale de Saint-Louis n’ont jamais répondu aux normes environnementales existantes. « Ajoutez maintenant quatre autres moteurs qui brûleront 200 000 tonnes d’huile lourde par an et vous allez directement vers une catastrophe environnementale », a-t-il affirmé.

Le consultant Dev Hurnam a, pour sa part, expliqué qu’il n’est « pas approprié que la Banque africaine de développement finance un tel projet polluant qui menace la santé des habitants ». De son côté, Me Arvin Ramsohok a rappelé que les habitants contestent devant la Cour suprême et devant l’Environment and Land Use Appeal Tribunal ce projet du CEB. Ils demandent à la première instance nommée d’interdire un tel projet, alors que devant l’autre, ils contestent la décision de la municipalité de Port-Louis d’octroyer au CEB un Building and Land Use Permit pour ce projet.

L’affaire sera reprise devant la Cour suprême le 13 septembre prochain, et elle sera entendue devant l’Environment and Land Use Appeal Tribunal le 28 septembre prochain.