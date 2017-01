CENTRE COMMERCIAL GARDEN VILLAGE : Kabuki, nouvelle enseigne de cosmétiques à Maurice

Le groupe Oxenham a procédé fin 2016 à l’ouverture de Kabuki, une enseigne de cosmétiques misant grandement sur des marques encore inédites à Maurice. Pour Rachel Oxenham, Commercial Manager Cosmetic Division de Sip Ltd, « Kabuki reflète tout ce dont rêve une femme à la recherche de produits de beauté de qualité ». Selon elle, « les marques proposées sont très connues des professionnels du maquillage et la plupart sont bios ».

Tous les cosmétiques sous une seule et même enseigne, voilà ce que propose Kabuki. L’inauguration a eu lieu en décembre dernier au centre commercial Garden Village de Curepipe, une adresse incontournable pour les beautystas. Permettre à la femme d’avoir accès à un plus large choix de gammes de vêtements, c’est dans ce contexte bien précis que Kabuki a ouvert ses portes. Derrière Kabuki se trouve Selected Imported Product (SIP) Ltd, entreprise sœur du groupe familial E.C. Oxenham & CY Ltd, spécialisée dans l’importation et la distribution de produits haut de gamme pour le marché mauricien avec une panoplie de produits, comme des vins, spiritueux, boissons gazeuses, cafés, jus ou chocolats.

Accueillante et chaleureuse, la boutique Kabuki propose une décoration à l’image de ses produits : un mélange de matériaux nobles tels le bois massif et l’inox, exprimant à la fois les racines de l’enseigne et sa modernité. Ici se côtoient les tons lavande et vert nature pour une atmosphère cosy et chaleureuse. Parmi les produits proposés, on trouve les savonneries de Nyons. Une marque 100% artisanale à base de savon végétal et d’huile d’olive déclinée dans plus d’une cinquantaine de senteurs, dont la lavande. On trouve aussi dans la gamme proposée du savon destiné aux jardiniers, pour la réparation des mains abîmées, aux bricoleurs contre le cambouis, aux cuisiniers contre les odeurs persistantes et du savon à la citronnelle contre les moustiques. De même, on trouve aussi des vernis à ongles déclinés dans plus de 300 coloris. Autre découverte de choix chez Kabuki, les produits de maquillage The Balm, marque de maquillage et de soins irrésistible au look rétro et féminin. En 2004, à San Francisco, Marissa Shipman, fondatrice de la marque The Balm, avait décidé de créer son propre concept de beauté. Cette citadine passionnée de maquillage et créative s'est alors lancée dans la création de produits parfaitement adaptés au mode de vie des femmes, des produits multifonctions aux teintes pétillantes, aux formules innovantes et aux boîtiers fun et vintage. Chez Kabuki, on retrouve aussi l’empreinte de Charlotte Rhys, Sud-africaine, qui propose une large gamme de produits de soins pour femmes et hommes.

L’équipe managériale de SIP Ltd est composée de membres de la famille Oxenham, de propriétaires et de gestionnaires de E. C. Oxenham & CY Group Ltd. Partageant les mêmes locaux que l’entreprise familiale, la société SIP Ltd compte aujourd’hui 52 employés.