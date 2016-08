CENTRE COMMERCIAL PHOENIX : Le nouveau Food Court ouvre ses portes

Le nouveau Food Court du Centre Commercial Phoenix à ouvert ses portes mercredi dernier. À l'issue de ce soft opening, sept opérateurs (Angel Berry, Habibi'z, KFC, Sen and Ken, Spice Kitchen, Subway et Taste of Asia) rejoindront les restaurants Happy Rajah, Mc Donald's, Nando's et Star Deg qui sont restés opérationnels pendant les travaux.

Cette réouverture partielle, pour rappel, fait suite à plusieurs mois de travaux entamés depuis février 2016 et qui s'achèveront vers la fin de cette même année. D'autres ouvertures de magasins et de restaurants sont également prévues.

Il est à noter que les travaux de réaménagement et de rénovation ont débuté avec les phases 1 (ancienne fontaine) et 2 (l'espace ouvert de l'ancien Food Court), tandis que les 4 autres phases seront entamées au fur et à mesure. Les travaux réalisés par la société Rehm Grinaker ont nécessité un investissement à la hauteur de Rs 410 millions et devront générer environ 400 emplois directs.

Souhaitant améliorer l'expérience client et la visibilité de chaque locataire, Ascencia, filiale du groupe Rogers, a décidé de revoir l'agencement des espaces pour une meilleure accessibilité aux différents commerces. Ainsi, le Food Court actuel a été transféré vers l'aile nord (l'endroit où se situe actuellement le restaurant Nando's). De plus, l'esplanade en face du supermarché Jumbo et l'ancien Food Court seront convertis en galerie commerciale.

Gérée par la société EnAtt Ltd depuis 2014, le Centre Commercial Phoenix souhaite se démarquer en proposant une nouvelle expérience shopping dans un cadre architectural harmonieux, moderne et convivial.