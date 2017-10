CENTRE COMMERCIAL : So’flo by Ascencia ouvre ses portes le 29 novembre

Les travaux au centre commercial So'flo by Ascencia, à Floréal, sont dans leur phase finale en vue de l'ouverture du complexe, prévue pour le 29 novembre prochain. « Nous entrons dans la phase des finitions et l’aménagement paysager est en cours. Nous mettons vraiment l’accent sur des espaces verts et la lumière naturelle car nous voulons jouer la carte de la différence et offrir aux visiteurs une expérience unique à tous les niveaux, tant du shopping qu’en ce qui concerne la gastronomie », déclare Annabelle Koenig, centre manager de So’flo by Ascencia.

Selon les promoteurs, So’flo by Ascencia sera un centre commercial moderne, spacieux et convivial. Situé en plein coeur de Floréal, le complexe donnera l’opportunité aux habitants des régions avoisinantes et au public en général de profiter « des offres exclusives, mais abordables, des prestataires ». Les promoteurs indiquent que les commerces et enseignes investissent les lieux graduellement, proposant tous une déco atypique, assortie à leur cuisine pour les restaurants, mais toujours avec une touche « nature ».

L'enseigne Intermart y sera présente avec un supermarché couvrant environ 2 500 mètres carrés. Frédérick How Hong, chief operating officer d’Intermart, souligne dans un communiqué de presse que le nouveau magasin Intermart à So’flo proposera une expérience shopping avec plus de confort d’achat ainsi qu'une offre de produits mieux adaptée aux résidents de la région. « L’enseigne n’a pas hésité à être présente dans le centre commercial car nous avons noté une forte demande pour un magasin Intermart dans cette région. So’flo nous permettra d’être encore plus proche de nos clients avec nos produits exclusifs provenant des usines appartenant à notre partenaire français Intermarché », avait-il indiqué.

Dans les milieux des promoteurs, on fait comprendre que So'flo se distingue des autres centres commerciaux du pays « en recentrant l’expérience shopping sur la personne et ses envies ». Parmi les autres enseignes qui s'y installeront, on annonce notamment Esprit, Illy et Paul. Le nouveau centre commercial sera ouvert du lundi au jeudi de 10h à 20 h, et jusqu’à 21h le vendredi. Le samedi, il sera opérationnel de 9h à 21h alors que le dimanche, le centre sera ouvert de 9h à 15h.

Notons enfin qu'Ascencia est la plus importance société de gestion immobilière du pays. Cotée sur le Development and Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice, Ascencia se spécialise dans l'acquisition, l'investissement de biens immobiliers et la gestion de centres commerciaux tels Bagatelle Mall, Phoenix Mall, Riche Terre Mall, Kendra et Les Allées d'Helvetia.