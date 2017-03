CENTRE CULTUREL CHINOIS: Série de programmes mettant en exergue les cultures chinoises

La République populaire de Chine est à l'honneur depuis mercredi avec l'ouverture d'une exposition de peintures au Centre culturel chinois (CCC), à Bell-Village, et le démarrage d'un Festival de film chinois jeudi. Le 4 avril, ce sera au tour de la mode de faire son entrée dans cette série de programmes mettant en avant les cultures et traditions de la Chine millénaire.

Peintures traditionnelles

« Chinese Style », une exposition mettant en avant la peinture traditionnelle chinoise, ouvre officiellement ses portes cet après-midi, et ce jusqu’au 30 mars. Au cours de cet événement, deux artistes chinois seront présents au CCC pour partager leur art et leur connaissance. L'exposition propose 60 peintures réalisées par 41 artistes de la China National Art Academy of Painting, une institution publique nationale regroupant la création artistique, la recherche, la collection et la promotion de l’art sous un même toit.

Cinq films au programme

Pour ce festival de films chinois, cinq films sont à l'affiche dans plusieurs cinémas à travers l'île. Après la diffusion de Miss Granny, au MCine de Flacq, et d’Operation Mekong, au MCine de Trianon, le cinéma Novelty de Curepipe projette ce soir Somewhere only we know à 19h. Metropolitan de Rose-Belle propose Go away Mr. Tumor à la même heure. Skiptrace sera projeté au MCine de Trianon demain et à Metropolitan de Rose-Belle le 27 mars. Ce jour-là, Operation Mekong sera projeté au cinéma Kings, à Goodlands. Toutes les projections sont prévues à 19h. L'entrée est gratuite. Les billets sont disponibles au CCC, à Bell-Village, ou au guichet des cinémas. Un maximum de trois tickets sera émis par personne. Ce festival est proposé par la State Administration of Press, Publication, Radio, Film and Television de la Chine, du ministère mauricien des Arts et de la Culture et de l'ambassade de Chine à Maurice.

Défilé de mode

Après les créations de la designer Vanessa Chai en janvier 2016, Maurice accueille cette fois une autre designer chinoise de renom, à savoir Chu Yan, pour un défilé de mode le 4 avril à 18h30 au CCC. Chu Yan, également Associate Professor au Beijing Institute of Fashion and Technology, a créé sa propre marque éponyme. Ces modèles sont inspirés de la tradition chinoise et son travail est axé sur l'application et la dissémination des arts et de la culture traditionnels chinois dans la vie moderne. Son champ de recherche est le patrimoine vestimentaire de Chine. Chu Yan a obtenu de nombreuses distinctions internationales pour son travail. L'événement du 4 avril est rendu possible grâce à une collaboration avec le Fashion and Design Institute (FDI) de Maurice. Outre ce défilé de mode, une conférence intitulée « Chinese Clothing » est également prévue.