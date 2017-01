CENTRE FINANCIER—ROSHI BHADAIN: « Le secteur est plus ouvert maintenant »

Le ministre des Services financiers et de la Bonne gouvernance, Roshi Bhadain, s'est adressé à l'assistance ce matin à l’issue de l’ouverture d’un atelier de travail de trois jours sur le “National Money Laundering Risk Assessment”. À cette occasion, Roshi Bhadain a expliqué : « Lorsqu’on fait quelque chose à Maurice, on dit toujours que vous n’allez pas réussir (…) Nous avions une vision, nous avions discuté avec les experts, nous savions dans quelle direction nous allions. Et aujourd’hui, nous avons réussi à mettre en place une nouvelle vision pour Maurice parce que si on veut devenir un centre financier international comme le Luxembourg, Singapour ou Dubaï, encore faut-il ouvrir l’économie. »

Roshi Bhadain a estimé avoir « ouvert l’économie » du pays grâce à l’investment banking, la captive insurance et les incitations budgétaires. « Le secteur financier est plus ouvert maintenant. Aster ena plis aktivite ki pe arive. Ces activités sont propres et basées sur la substance, ce qui pousse notre pays davantage vers un centre financier international de renom », a-t-il souligné.

Cet atelier de travail de trois jours concerne notamment les risques liés au blanchiment d’argent et au financement du terrorisme. « Ce qui est important, c’est que la Banque mondiale vienne partager sa méthodologie avec nous. Elle nous donne ses outils et nous explique comment nous pouvons opérer par nous-mêmes », a déclaré le ministre de la Bonne gouvernance. Après avoir fait un « risk assessment » sur tout ce qui touche au secteur financier, dont l’assurance, le global business et les activités bancaires, « nous allons étudier les “findings” », dit-il, avant de poursuivre : « Et s'il faut légiférer pour renforcer le système, le rendre plus propre et aligné sur les principes de bonne gouvernance, nous le ferons. »

Selon lui, cet atelier est « conforme aux obligations internationales » que Maurice doit remplir en vue de devenir une juridiction beaucoup plus transparente et basée sur la substance. « Nous avons déjà commencé à réformer les services financiers. Nous avons en ce sens soulevé tous les problèmes existants avec l’Afrique du Sud ainsi que l’Inde. Nous avons fait en sorte que nos relations avec l’Inde soient beaucoup plus fortes, plus consolidées », a-t-il affirmé.

De ce fait, a poursuivi Roshi Bhadain, « Maurice est devenue plus compétitive que ses compétiteurs ». En parallèle, dit-il : « Nous avons réussi à introduire une nouvelle vision au sein des services financiers. Il y a des compagnies qui s’implantent à Maurice et qui créeront de l’emploi. Elles le font déjà et en créeront beaucoup plus dans les années à venir pour les jeunes. »

S’agissant du Double Taxation Agreement (DTA) signé avec l’Afrique du Sud, le ministre de la Bonne gouvernance soutient : « Ce pays est venu vers nous pour nous dire que le traité a déjà été signé mais pas encore ratifié par Maurice (…) L’ancien gouvernement a dormi sur ce dossier pendant trois ans. Nous avons finalisé et ratifié le traité et nous lui avons donné force de loi, surtout sur ce qui s’appelle “place of residence” pour la taxe. » Les investisseurs ont ainsi, selon lui, « plus de clarté et plus de certitude pour venir opérer à Maurice maintenant ».