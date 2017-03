CENTRE MÈRE TERESA : La U1st Foundation offre un déjeuner aux résidents

La U1st Foundation, qui travaille pour l’instruction de la jeune génération en associant les valeurs humaines et l’éducation moderne, les encourageant à devenir de bons citoyens, a organisé un déjeuner au centre Mère Teresa, à Surinam, où vivent des hommes handicapés et malades. Cette initiative a permis à une trentaine de personnes de déguster un bon briani dans une ambiance de fête.

« Nous organisons ce genre d’événements régulièrement. C’est très important pour nous de donner notre énergie à l’amélioration de la vie des autres. C’est également pour cela que la fondation s’appelle U1st Foundation car nous mettons toujours ceux qu’on aide en priorité », explique Vinay Bhatt, Founder et Chief Mentor de la U1st Foundation. Lors du déjeuner, les membres de la fondation ont pu prendre note des doléances des résidents du centre en vue de trouver des solutions à leurs problèmes. La fondation, qui existe en Inde, en Allemagne, au Kenya, à Bénin et à Maurice, compte plus de 1 000 membres et propose différentes activités chaque année pour venir en aide aux personnes démunies. L’an dernier, la U1st Foundation a fait plusieurs dons à des centres et a aussi participé à l’amélioration des conditions de vie de certaines familles, dont une qui habitait une maison sans toit. « Nous faisons appel aux compagnies pour qu’elles puissent faire des dons aux centres, comme Mère Teresa. Nous voulons que nos actions soient des exemples pour les autres et surtout pour les jeunes. Nous voudrions conscientiser ces derniers sur divers sujets et ainsi les encourager à prendre le droit chemin », a expliqué Diraj Chundunsing Dowlut, président de la U1st Foundation à Maurice.