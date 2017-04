CENTRE SWAMI VIVEKANANDA : Patrick Bruel captive encore les cœurs

Malgré ses 16 années d'absence de la scène mauricienne, Patrick Bruel a eu droit à un public dynamique hier lors de son concert au centre Swami Vivekananda, à Pailles. Les deux heures du show, dit-il, ont été un « moment d'échange et de partage » entre ses fans et lui. Attendrissant et séducteur, il a su jouer sur toutes les notes et a enflammé la salle en transe grâce à ses magnifiques prestations, telles Alors regarde ou Casser la voix, qui, malgré les années, font toujours leur effet.

Auteur-compositeur-interprète, Patrick Bruel fait partie des grands artistes en sachant imposer son style bien à lui, qui oscille entre chansons tendres à celles portant des messages plus poignants autour de la paix, de l'autisme ou même de la tolérance, comme il le dit dans une de ses chansons : « Lequel d'entre nous aura l'audace de voir en l'autre quelque chose autre qu'une menace. » Tout de noir vêtu et guitare en bandoulière, le chanteur a assuré hier pendant deux bonnes heures au centre Swami Vivekananda. Son premier message était comme des remerciements à ces fans mauriciens pour l'avoir attendu pendant 16 ans pour un autre concert. « Vous croyez que j'ai oublié La Citadelle. Mais quel plaisir de vous retrouver », a-t-il lancé sous un tonnerre d’applaudissements. Il modifiera ainsi les paroles de La Place des Grands Hommes pour dire « on s'était donné rendez-vous dans 16 ans… » mais assure que ce ne sera plus le cas. « L'ambiance est plus chaude ici au centre Swami Vivekananda et, en plus, il n'y aura pas de pluie, comme c'était le cas à La Citadelle. »

Tout au long du concert, Patrick Bruel aura ce petit clin d'œil d'échange avec son public. Cette complicité se fait surtout sentir lorsqu’il demande au public de se rapprocher de la scène aux dépens de ceux qui avaient payé leur place VIP et qui râlaient de ne pouvoir apprécier le show comme il se doit. La particularité de Patrick Bruel est cette chaleur humaine qu’il dégage en tant qu’artiste-rassembleur qui parvient à faire fondre les cœurs les plus endurcis, comme l'indique sa chanson Vous : « Pour un regard de vous. » Et d’avouer : « Je ne m'attendais pas à ça. »

Le chanteur prend son public à bras-le-corps, l'emmène dans la ritournelle de ses chansons qui ont fait le bonheur de ses débuts, comme Marre de cette nana-là, puis le plonge au cœur de la réalité avec Pourquoi ne pas y croire, chanson qui parle de la paix. Il rend ensuite aussi hommage à Florence, une journaliste enlevée qui a pu regagner le bercail, sur un autre morceau poignant : Où es tu ? L'atout de Patrick Bruel est de parvenir à sonder le cœur de tout un chacun. Il indiquera aussi par la suite que l’histoire derrière le titre à succès La Place des Grands Hommes est vraie et qu’il y avait, lors de cette rencontre, « beaucoup de remises en question en constatant la vie évoluée de tous ». Patrick Bruel retranscrit cette étape de la vie et de ces années qui s'enchaînent « jusqu'à ce qu'on réalise que nos cheveux sont devenus grisonnants ».

Malgré la chaleur, Patrick Bruel s’est donné à fond pour satisfaire ses fans. Même en étant sur scène, il a su transmettre sa joie et sa bonne humeur en demandant au public de se lever afin de « transformer la salle en un bal populaire ». Le public, sous les cris, se prend au jeu et la valse démarre… Bruel esquissera quelques mots en anglais et proposera même une ballade country, sauf que la chanson sera en français, sur une reprise de Joe Dassin, On s'est aimé comme on se quitte. En parfait séducteur, il ne pouvait pas s'empêcher de faire un clin d’œil aux filles « un peu chaudes » comme il le dit sur une voix minaudante.

En saluant son public comme pour annoncer la fin du show, ce dernier n'en revenait pas, souhaitant entendre le fameux tube Casser la Voix. Et dès les premières notes entonnées, le public ne tenait plus en place. Bruel avait gagné son pari, le public était conquis et le réclamait encore et encore. Le chanteur est revenu pousser la chansonnette plus longuement sur Casser la Voix avant de se lancer sur une dernière note d'improvisation dédiée au public mauricien pour sa patience, qui a duré 16 ans. Patrick Bruel a d’ailleurs promis qu'il revendrait rapidement. Quant aux fans mauriciens présents hier soir, chacun est ressorti avec cette impression d'être à un premier rendez-vous qui restera longtemps gravé dans bien des cœurs.