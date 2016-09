CÉRÉMONIE DE RÉCOMPENSE – PARTICIPATION MAURICIENNE AUX JO ET CJSOI: Les Olympiens et les jeunes espoirs récompensés

Mercredi dernier à la State House, Réduit, s'est tenu la cérémonie protocolaire de remise de chèques et de certificats de participation respectivement aux médaillés des 10es jeux de la Commission de la Jeunesse et des Sports de l'océan Indien (CJSOI) à Madagascar du 31 juillet au 5 août et aux représentants mauriciens aux Jeux olympiques de Rio du 5 au 21 août dernier au Brésil. Une trentaine d'athlètes et de coaches ont été conviés en la présence du vice-président de la République, Paramasivum Pillay Vyapoory, le ministre de la Jeunesse et des Sports (MJS), Yogida Sawmynaden, quelques dirigeants et membres d'une fédération sportive, entre autres invités.

Avant de passer à la remise des prix, Yogida Sawmynaden a tenu à saluer le courage des Olympiens qui ont défendu le drapeau national face au gratin mondial réuni au Brésil. Selon lui, les Mauriciens se sont sacrifiés pour ramener les meilleurs résultats possible. « Le grand Pierre de Coubertin disait bien que l'important est de participer. Et vous l'avez fait d'une manière honorable. Que ce soit en tant que qualifié ou invité, nos représentants mauriciens ont fait de leur mieux lors des derniers Jeux olympiques », a-t-il fait ressortir.

Le ministre souhaite que la jeune génération s'inspire de ces événements et qu'elles suivent l'exemple de leurs aînés. « Nos athlètes sont allés au bout de leurs efforts. Fabienne St-Louis, notre championne de triathlon, a été le symbole même de l'abnégation. Nous espérons que ces jeunes sauront suivre l'exemple des aînés pour que demain nous ayons encore plus de représentants et de chance de médaille aux prochains Jeux olympiques », a-t-il exprimé.

Paramasivum Pillay Vyapoory, dans son allocution, a lui soutenu qu'« être à Rio et côtoyer les meilleurs athlètes mondiaux est en soi un exploit. Même si vous n'avez pas pu décrocher une médaille, la nation mauricienne est fière de vous pour avoir porté dignement nos couleurs à cette grande manifestation sportive où vous avez affronté les meilleurs athlètes mondiaux. On ne doit jamais oublier les principes des Jeux olympiques, c'est-à-dire, l'importance de participer ; les médailles ne sont que les conséquences souhaitables. »

Pour en revenir aux 10es jeux de la CJSOI à la Grande Île, durant six jours les athlètes de Madagascar, Maurice, La Réunion, Seychelles, Comores, Mayotte et Djibouti ont concouru dans les disciplines que sont l'athlétisme, tennis de table, judo, football féminin et handball masculin, mais aussi dans des activités jeunesses. Comme lors des précédents Jeux, l'athlétisme a été le plus gros pourvoyeur avec deux médailles d'or, six d'argent et quatre de bronze. C'est le porte-drapeau Jordan Christophe qui s'est montré le plus performant en décrochant une médaille d'or en saut en longueur, une d'argent en relay medley et une de bronze au 100m. Et il se taille par la même occasion la part du lion en empochant une somme de Rs 4 200.

Le sprinteur de 17 ans ne nous a d'ailleurs pas caché sa joie après avoir reçu son prix. « Je suis très content de ma récompense mais surtout fier d'avoir défendu mon pays. J'aurais pu mieux faire dans l'épreuve du 100 m mais malheureusement j'étais grippé. Je n'étais pas au top de ma forme. N'empêche, j'ai donné le meilleur de moi-même à chaque épreuve. Et je suis très satisfait. Je remercie le MJS, mes coaches, ma famille et mes amis pour leurs vifs encouragements », a-t-il déclaré.

Les récipiendaires de la CJSOI :

Athlétisme :

1. Jordan Ali (100m - argent, 200 m - argent & Relay medley - argent) : Rs 3 600

2. Jordan Christophe (100m - bronze, Saut en longueur - or & Relay medley -argent) : Rs 4 200

3. Nadir Tooraub (110 m haie - or & Relay medley - argent) : Rs 3 200

4. Mathieu France (Relay medley - argent) : Rs 1 200

5. Brinda Beaux Yeaux (Lancer du poids - bronze) : Rs 1 200

6. Jaimie Adaken (Redley medley - bronze) : Rs 1 200

7. Angelica Natchoo (Redley medley - bronze) : Rs 1 200

8. Khemraz Naiko (coach) : Rs 750

9. Brigitte Écumoire (coach) : Rs 750

Judo :

10. Mc. Dynest Résidu (-50 kg - argent & équipe - bronze) : Rs 2 200

11. Ivan Flora (-55 kg - bronze & équipe : bronze) : Rs 2 000

12. Shane Heerah (-66 kg - bronze & équipe - bronze) : Rs 2 000

13. Mélodie Pierre-Louis (-48 kg - bronze) : Rs 1 000

14. Tracey Durhone (-57 kg - or) : Rs 2 000

15. Marie-Michelle Durhone (coach) : Rs 750

16. Laval Collet (coach) : Rs 750

Tennis de table :

17. Nandeshwaree Jalim (S/D - or & équipe - or) : Rs 4 000

18. Ruqayyah Kinoo (S/D - argent & équipe - or) : Rs 3 200

19. Anastasia Chowree (D/D - bronze & équipe - or) : Rs 3 000

20. Sandhana Desscann (D/D - bronze & équipe - or) : Rs 3 000

21. Patrick Sahajasein (coach) : Rs 750

22. Caroline Ramasawmy (coach) : Rs 750