CÉRÉMONIE DE REMISE DES PRIX, VENDREDI AU HENNESSY PARK, ÉBÈNE: Rs 2, 8 millions réparties pour les athlètes

Après les efforts, les récompenses ! En effet, les sportifs mauriciens ayant brillé sur la scène internationale ont été récompensés vendredi, au Hennessy Park Hotel à Ébène. Rs 2,8 M ont été réparties pour les différents athlètes ainsi que leurs entraîneurs. Que ce soit en athlétisme, en boxe, en escrime, en kick-boxing, en football, en handisport, tennis et autres badminton, ils en ont tous eus pour leur argent. Les nageurs étaient bien représentés durant la cérémonie, ainsi que les haltérophiles (Roilya Ranaivosoa, Alison Sunee, l'entraîneur national Gino Souprayen), les cyclistes (Yannick Lincoln, Grégory Lagane, l'entraîneur national José Achille ou encore le DTN Michel Thèze) ou encore les handisportifs (Noémie Alphonse, Angeline Anais et l'entraîneur Jean-Marie-Bhugeerathee).

La cérémonie a débuté avec la voix douce et réconfortante de Jane Constance, gagnante de The Voice Kids 2015 (France) et artiste de l'UNESCO pour la paix, qui a séduit l'assistance avec une de ses chansons en hommage aux sportifs locaux. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Stephan Toussaint, a, durant son allocution, fait ressortir que "le but est avant tout de prôner l'excellence. Les athlètes doivent aller le plus loin possible et doivent toujours se surpasser. N'oublions pas qu'il y a un grand rendez-vous qui arrive, avec les Jeux des Îles de l'Océan Indien (JIOI) de 2019 qui se tiendront sur nos terres. Il faudra sortir le grand jeu, mais il y a également les Jeux Olympiques de 2024, à Paris. Il faudra tout mettre en oeuvre pour faire partie de ces Olympiades et y briller. Toutefois, pour que l'excellence sportive puisse toujours briller, il incombe aux responsables (entraîneurs et dirigeants) d'aider à la progression de leurs poulains. Vous devez vous assurer que votre discipline, soit toujours au top et apporte des résultats."

Il a aussi mentionné que sa porte serait toujours ouverte aux sportifs. "Je ferais mon maximum pour aider les athlètes mauriciens, car c'est mon devoir. Les sportifs ont besoin de se sentir valorisés, d'être en confiance. Il faut qu'on leur donne les moyens pour leurs ambitions et leurs motivations. Car nombreux sont ceux qui ont fait beaucoup de sacrifices pour être performants. Nous devons impérativement les encourager et louer cette initiative de les récompensés," a confessé Toussaint.

L'on retiendra également que les mannequins de CitySport ont présenté la nouvelle collection du magasin.