CÉRÉMONIE DE REMISE DE PRIX : Récompense pour les jeunes, certificats pour les Olympiens

Les jeunes sportifs médaillés aux 10es Jeux de la Commission de la Jeunesse et Sports de l'océan Indien (CJSOI) fin juillet-début août et ceux ayant participé aux Jeux Olympiques de Rio (5-21 août) ont été reçus conjointement hier à la State House à Réduit par Paramasivum Pillay Vyapoory, président par intérim de la République, et le ministre de la Jeunesse et des Sports, Yogida Sawmynaden, lors d'une cérémonie visant à les honorer de leur participation. Les jeunes médaillés se sont ainsi partagé une somme globale de Rs 42 300 (dont Rs 750 pour les coaches), alors que les Olympiens ont obtenu chacun un certificat de participation.

Le fait de les avoir conviés à la Stade House, « un lieu historique », témoigne de l'importance que le MJS accorde aux sportifs, s'est empressé de déclarer Yogida Sawmynaden. Il a exprimé sa fierté envers ceux et celles qui, il considère, se « sont sacrifiés pour ramener le meilleur résultat possible. » Citant la maxime du Baron de Coubertin “l'important c’est de participer”, il estime que les Olympiens l'ont fait « de manière honorable, que ce soit en tant que qualifiés ou invités. »

Il a eu une pensée spéciale pour la triathlète Fabienne St Louis, symbole de courage, d'abnégation et de persévérance, qui a su démontrer qu'elle pouvait surmonter sa maladie. « C'est un signal très fort qu'elle a envoyé à la jeunesse de ce pays et à ceux qui sont touchés par cette même maladie. Il n'existe aucune épreuve qui ne soit insurmontable. Croire dans ce qui vous passionne et vous motive vous aide à relever tous les défis », a-t-il déclaré.

Yogida Sawmynaden a également cité, entre autres, l'exemple de la judokate Christianne Legentil qui, dit-il, a surmonté sa blessure pour se qualifier pour Rio, et du « valeureux boxeur » qu'est Kennedy St Pierre, qui échoua au pied du podium. Mais il a aussi reconnu que « pour décrocher une médaille olympique, il faut s'entraîner encore plus. »

S'adressant aux jeunes sportifs, le ministre les a invités à suivre l'exemple de leurs ainés afin d'assurer une continuité dans la relève. Il devait rappeler que l'après-carrière des sportifs demeure aussi une priorité et qu'il a mis à cet effet en place « un comité qui veillera dans un premier temps à offrir une cinquantaine de bourses d'études et de formation. Ensuite, et avec le Trust Fund for Excellence in Sports, un plan sera élaboré pour encadrer cette étape cruciale de la vie de nos sportifs. »

Il a terminé en observant une minute de silence pour rendre un bel hommage à feu Ismaël Valimamode, ancien commissaire aux Sports et à la Santé à Rodrigues, décédé récemment.

Le vice-président de la République a abondé dans le même sens, tout en ayant une pensée pour le cycliste malchanceux Yannick Lincoln, blessé à l'entraînement à Rio, et pour les deux représentants Brandy Perrine et Scody Victor aux Jeux Paralympiques de Rio. Il a réaffirmé l'engagement de l'État à soutenir les sportifs dans leur parcours vers l'excellence.

Notons que Charlotte Cartier, qui fait partie des jeunes à s'être distingués dans le volet jeunesse aux Jeux de la CJSOI, a eu la désagréable surprise de s'entendre être appelée « David Cartier » au moment où elle fut invitée à recevoir son certificat de participation. Un bémol qui aurait pu être évité.

Les athlètes récompensés

Athlétisme

Ali Dreepaul : Argent 100-200-relais medley Rs 3 600

Jordan Christophe : Or saut en longueur, bronze 100 m, argent relais medley Rs 4 200

Nadir Tooraub : Or 110 m haies, argent relais medley Rs 3 200

Mathieu France : Argent relais medley Rs 1 200

Brinda Beaux Yeux : Argent lancer du poids, Rs 1 200

Jaimie Adaken : Bronze relais Medley Rs 1 200

Angélica Natchoo : Bronze relais medley Rs 1 200

Khemraj Naiko : Coach Rs 750

Brigitte Écumoire : Coach Rs 750

Judo

Mc Dynest Résidu : Argent -50 kg, bronze en équipes Rs 2 200

Ivan Flora : Bronze -55 kg, bronze par équipes Rs 2 000

Shane Herrah : Bronze -66 kg, bronze par équipes Rs 2 000

Mélodie Pierre-Louis : Bronze -48 kg Rs 1 000

Tracey Durhone : Or -57 kg Rs 2 000

Marie-Michelle Durhone : Coach Rs 750

Laval Collet : Coach Rs 750

Tennis de table

Nandeshwaree Lilowtee Jalim : Or simple filles, or par équipes Rs 4000

Ruqayyah Bibi Kinoo : Or par équipes, argent simple filles Rs 3 200

Anastasia Chowree : Or par équipes, bronze double filles Rs 3 000

Sandhana Desscann : Or par équipes, bronze double filles Rs 3 000

Patrick Sahajasein : Coach Rs 750

Caroline Ramasawmy : Coach Rs 750

Total de primes : Rs 42 300