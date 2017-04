Certificat ISO 9001 décerné à De Chermont Partners

Blanche De Chermont a reçu des mains de Daniel Julie, Business Manager de SGS, le certificat ISO 9001 : 2008 Certification Project. L’évènement a eu lieu vendredi au restaurant Courtyard à Port-Louis. Une récompense qu’elle a accueillie avec joie pour avoir repris la compagnie de son père décédé en 1989. Lors de son discours, Blanche de Chermont a eu ses mots: « My father had a strong conviction in raising his company profile toward the direction of this highly technological age. » Pour Daniel Julie, ce certificat traduit l’aboutissement d’un travail important et la mobilisation d’équipes pour réussir à atteindre les objectifs définis en termes de management qualitatif.