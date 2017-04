CERTIFICATION - HIER À PORT-LOUIS : Attribution de l’ISO 9001 à De Chermont & Partners

La certification ISO 9001 h 2008 a été attribuée à la compagnie De Chermont & Partners hier au Courtyard à Port-Louis. C’est avec émotion que Blanche de Chermont a reçu son certificat des mains de Daniel Julie, Business Manager de SGS. Une récompense qui, dit-elle, aurait fait plaisir à son père, décédé en 1989. « It is an encouragement to my team for a quest for excellence and perfection », a-t-elle déclaré.

Ce certificat ISO 9001 h 2008, affirme Daniel Julie, « traduit l’aboutissement d’un travail important ». Il a félicité la compagnie De Chermont & Partners, qui a su respecter des règles et normes qualitatives mondialement reconnues. « L’engagement de la direction de la société De Chermont & Partners et la mobilisation de l’ensemble de ses salariés ont permis la délivrance de ce certificat ».

SGS est considéré comme le leader mondial en matière de vérification, de contrôle, d’analyse et de certification. Le siège de la société est basé en Suisse et celle-ci compte 90 000 salariés. « C’est suite à un audit très strict que De Chermont & Partners Ltd Marine & Cargo Surveyors Shipping Consultant s’est vu attribuer ce certificat », indique Daniel Julie. Le travail continue en vue de maintenir le niveau, dit-il. Pour sa part, Blanche de Chermont se dit honorée et ce certificat ISO 9001 h 2008 la conforte dans son cheminement afin d’améliorer les performances de sa compagnie. « Mon frère Alex, qui est aux États-Unis, nous aide dans le domaine de l’informatique. Je salue aussi la qualité du travail accompli par l’équipe de De Chermont & Partners qui a toujours su être à l’écoute de la clientèle. Chaque deux ans, nous allons nous positionner en vue d’améliorer constamment la qualité de notre mode d’opération. SGS effectuera chaque année un audit pour nous assurer qu’on maintient le niveau ». Par ailleurs, indique-t-elle, « we will soon begin the conversion of the system to the requirements of the version ISO 9001 2015 that we hope to complete by March 2018. This new version will allow us to better manage commercial and financial risks ».