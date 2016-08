CHAGOS: Campagne internationale en faveur du retour de l'archipel à Maurice

L'United Nations Association (Mauritius) a lancé une campagne internationale en faveur du retour de l'archipel des Chagos à Maurice. Dans ce contexte, son président, Nundkeswarsing Bossoondyal, a adressé une lettre à Park Soo-Gil, président de la World Federation of United Nations Associations (WFUNA) et à son secrétaire, Bonian Golmohammadi, pour leur demander leur soutien dans cette démarche.

Dans cette lettre, Nundkeswarsing Bossoondyal écrit que les Britanniques « ont violé » la résolution 1514 des Nations Unies en imposant une « tricky condition » aux dirigeants mauriciens de l'époque en cédant à bail une partie du territoire mauricien aux Américains, en 1966, et ce pour une période de 50 ans. Selon lui, les Britanniques ont « trompé » les dirigeants mauriciens « en leur faisant croire qu'ils allaient construire un radar météorologique » sur cet archipel au bénéfice des populations de l'océan Indien.

Le président de l'UNA Mauritius rappelle que les Nations Unies ont, en 1965, appelé les Britanniques à implémenter le processus de l'indépendance de Maurice « sans démanteler le territoire mauricien ». Il poursuit : « Les Britanniques ont changé leur politique après l'indépendance de Maurice, en 1968, en cédant Diego Garcia aux Américains, où ces derniers ont construit une base militaire. »

Selon Nundkeswarsing Bossoondyal, le bail de 50 ans expire au mois de décembre de cette année, mais les Britanniques et les Américains changent de langage sous prétexte que « les Chagos appartiennent toujours aux Britanniques et que ces derniers ne nous rendront pas nos îles ». Pour lui, la situation est « intenable » et « l'occupation continuelle de notre territoire est incompatible avec les lois internationales ». Il poursuit : « Ce n'est qu'une question de temps, before a case is brought that blows the question wide open again. »

Cependant, ajoute le président de l'UNA Mauritius, le gouvernement mauricien a signifié son intention de trouver « une solution amicale et paisible » à cette question avec les gouvernements britannique et américain. « Quant à nous, membres de la société civile, nous n'avons d'autre choix que de demander à la WFUNA son soutien inconditionnel à la cause mauricienne afin que notre population puisse jouir d'une indépendance complète », dit-il.