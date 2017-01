CHAGOS—LETTRE AU HAUT-COMMISSARIAT BRITANNIQUE: Olivier Bancoult rejette l’offre de £ 40 millions

Le leader du groupe Réfugiés Chagos, Olivier Bancoult, a en compagnie de plusieurs Chagossiens déposé deux lettres, ce matin, au Haut-commissariat britannique à Port-Louis. Aux destinataires, le haut-commissaire Jonathan Drew et le Directeur of Foreign and Commonwealth Office John Kitter, il fait part de son refus d’accepter les £ 40 millions proposées par le gouvernement britannique qui, dit-il, a majestueusement failli d’expliquer comment il a « taken the cruel decision that it has ».

Peu après avoir remis les lettres à un préposé du Haut-commissariat, Olivier Bancoult a expliqué à ses pairs que les £ 40 millions n’étaient pas destinées à être distribuées entre eux. « Un délégué serait venu pour voir ce dont nous avons besoin : de toilettes, d’une maison… Nous n’acceptons pas leurs £ 40 millions. D’ailleurs, comment ont-ils calculé ce chiffre ? Sans compter que des £ 40 millions comprennent les frais de déplacement et d’hébergement du délégué. C’est un piège. Nous avons notre dignité et nous ne sommes pas à vendre. D’autant que nous sommes en 2017 et que personne ne peut s’adjuger le droit de nous dire quoi faire de notre vie ».

Olivier Bancoult rappelle aux destinataires des deux lettres qu’il n’a jamais demandé comment les £ 40 millions seraient réparties. « I merely commented that it had been announced without prior consultations, and without any details of its distribution. In particular, I pointed out that this fund should be made available for resettlement, since it was almost twice the amount estimated by Dr John Howell in this “returning home” as the cost of resettling 750 Chagossians in their homeland ».

Et d’expliquer à la presse que les raisons « ridicules » avancées par les Britanniques pour contester leur retour sur leur île, notamment la sécurité, la piraterie ou encore le terrorisme, ne sont pas valables « car il y a bien des Sri Lankais, des Philippins ou encore des Singapouriens qui vivent sur Diego ou encore Péros Banos ». « Pourquoi ces raisons ne sont-elles pas valables pour eux ? »

« Nous demandons que le gouvernement britannique verse une pension à vie de même qu’une lump sum aux Chagossiens. Par contre, nous ne remettons nullement en cause notre droit de retour sur notre île », poursuit encore le leader du GRC.

Dans la correspondance, dont une copie a été remise à la presse, Olivier Bancoult écrit : « Your letter (ndlr : en réponse à son courrier du 13 décembre dernier) is remarkable in that it totally fails to explain your Government has taken the cruel decision that it has. The meaningless repetition of the old excuses such as feasibility, defense and security and cost have all been shown in the consultation process (as they have been exposed as sham reasons in many previous studies) as totally devoid of meaning or relevance. »