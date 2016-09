CHAGOS : Maurice en quête de la preuve de bonne foi de GB

Avec la décision du General Committee des Nations unies d’inclure la résolution de Maurice pour une Advisory Opinion de la Cour internationale de Justice sur les Chagos, la Grande-Bretagne souffle le chaud et le froid. Sans tarder, Londres a déclenché des manœuvres diplomatiques pour engager un exercice de Damage Control des retombées de cette démarche de Maurice auprès des Nations unies. Par le truchement de la présidence de cette instance de l’ONU, les autorités britanniques ont obtenu un sursis. En effet, Maurice et la Grande-Bretagne ont été appelés à tenter de trouver un terrain d’entente avant que la résolution sur les Chagos ne soit prise de manière formelle par l’ONU.

Toutefois, cette trêve pourra durer jusqu’à juin de l’année prochaine, période à laquelle prendra fin la 71e session de la présente assemblée générale. Mais Maurice ne veut nullement être piégé et réduit à l’inertie pendant cette période cruciale, avec le renouvellement du bail de la base militaire et nucléaire de Diego Garcia pour 20 ans en faveur des Américains. Week-End a appris de sources autorisées que Maurice a réclamé une preuve de bonne foi de la part des Britanniques.

Pour la partie mauricienne, ce test de bonne foi devra se faire sous la forme d’une rencontre de haut niveau, soit entre les deux chefs de gouvernement, Sir Anerood Jugnauth et Theresa May, et les modalités de cette rencontre devant être arrêtées par les autorités compétentes. Mais les premières indications sont que Londres aurait fait preuve de réticence envers cette rencontre au sommet, préférant démarrer à un autre niveau, soit une Low Key Meeting au niveau des ministres des Affaires étrangères.

Le gouvernement mauricien n’est pas acquis à cette proposition, car un tête-à-tête SAJ/May aurait pu avoir pour effet de déblayer le terrain et d’établir une feuille de route pour le retour au contrôle effectif de Maurice sur les Chagos. Port-Louis veut obtenir un engagement formel de Londres quant à la date du retour de l’archipel à Maurice. « Cet engagement ne peut être fourni que par le Premier ministre britannique et nulle autre autorité », fait-on comprendre dans les milieux autorisés.

Avec la tactique de terrain d’entente des Britanniques, Maurice veut éviter le piège de 2004 quand la résolution n’avait pas été activée alors que les Britanniques n’avaient pas tenu parole. Avec la délégation, dirigée par SAJ, prenant ses quartiers à New York dès ce week-end, l’heure sera aux consultations pour contourner la ruse des Anglais. Une première indication du prochain Move de Maurice pourrait être donnée lors de l’intervention du Premier ministre à la tribune de l’ONU vendredi prochain.

Une série

de rencontres

En début de semaine, le Premier ministre sera pris par une série de rencontres, dont avec le Premier ministre indien, Narendra Modi, les présidents du Sénégal, de la Turquie, de Madagascar, de la République populaire de Chine et de la Serbie. En marge des délibérations de l’assemblée générale, il s’adressera jeudi prochain à une réunion de haut niveau de l’assemblée générale sur le thème « The Right to Development ». Le programme de séjour du chef du gouvernement à New York prévoit sa présence à la cérémonie de signature du Host Country Agreement relative à la mise sur pied à Maurice du Commonwealth Climate Finance Access Hub. Il assistera également à l’US-Africa Business Forum et il sera aussi l’invité du président des Etats-Unis, Barack Obama, mardi.

Ce que dit le

mémoire explicatif

Le mémoire explicatif accompagnant la requête d’avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur les effets juridiques de la séparation de l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, situe l’enjeu pour Maurice. D’abord, le document souligne que le démembrement du territoire mauricien a été accompli en dépit des résolutions des Nations unies. « Les efforts déployés ultérieurement pour replacer l’archipel des Chagos sous le contrôle de Maurice en vue d’achever le processus de décolonisation du pays, et pour permettre la réinstallation des personnes expulsées n’ont pas abouti. Si le Royaume-Uni maintient qu’il exerce sa souveraineté sur l’archipel des Chagos en toute légalité et conteste le droit au retour des personnes expulsées, il reconnaît néanmoins tacitement l’irrégularité de son action en affirmant qu’il rendra le territoire à Maurice lorsqu’il n’en aura plus besoin pour sa défense. Un tribunal arbitral agissant en vertu de la partie XV de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer a récemment jugé à l’unanimité que l’engagement de restituer l’archipel des Chagos avait force obligatoire selon le droit international, reconnaissant à Maurice des droits réels et incontestables sur ce territoire. Deux membres du tribunal ont notamment jugé qu’en séparant l’archipel des Chagos de Maurice en 1965, le Royaume-Uni avait fait montre d’un mépris total pour l’intégrité territoriale de Maurice, en violation du droit à l’autodétermination », poursuit la note explicative, qui rappelle le mandat des Nations unies pour compléter le processus de décolonisation.

« L’avis de l’organe judiciaire principal de l’ONU serait également bénéfique aux États membres. Faire appel à la Cour internationale de Justice permettrait en outre à l’Assemblée générale de montrer qu’elle est résolue à mener à bien la mission qui lui a été confiée par les États membres, à savoir l’achèvement du processus de décolonisation », conclut le document annexé à l’ordre du jour de la 71e session de l’Assemblée générale des Nations unies.