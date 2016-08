CHAGOS : SAJ multiplie les contacts diplomatiques

Au programme du jour, des consultations en tête-à-tête avec la présidente de l’UA et les présidents du Kenya, du Tchad et de l’Algérie

À la tribune de TICAD VI, sir Anerood fait état d’un Master Plan for Renewable Energy et d’un Action Plan for Energy Efficiency pour la période 2016-30

La résolution logée au secrétariat des Nations unies par Maurice pour une advisory opinion contre la Grande-Bretagne sur les Chagos dicte désormais la politique diplomatique de Maurice. Participant au TICAD VI Summit sur la coopération Japon-Afrique à Nairobi depuis la fin de la semaine, le Premier ministre, sir Anerood Jugnauth, a multiplié les contacts politiques de haut niveau avec les différents chefs d’Etat et de gouvernement d’Afrique présents à cette occasion. En marge de la séance plénière d’hier, il s’est entretenu avec trois chefs d’Etat, alors qu’au moins cinq autres ont consenti à des échanges en tête-à-tête aujourd’hui. La délégation sera de retour au pays demain après-midi. Il est également intervenu lors des délibérations en faisant état des efforts de Maurice sur le plan énergétique avec une long term energy strategy axée sur les sources d’énergie renouvelable.

Des indications recueillies de la capitale kenyane font état que sir Anerood s’est longuement entretenu, hier, avec le président de l’Afrique du Sud, Jacob Zuma, avec celui de Djibouti, Ismail Omar Guelleh, et avec Mohamed Ould Abdel Aziz, le chef d’Etat de la Mauritanie. Le principal item à l’agenda de ces discussions bilatérales est le soutien de ces pays d’Afrique à la démarche de Maurice pour faire inscrire et adopter lors de la prochaine session de l’assemblée générale des Nations unies de septembre la résolution contre la Grande-Bretagne au sujet du démembrement unilatéral du territoire avec l’excision de l’archipel des Chagos à la veille de l’accession à l’indépendance le 12 mars 1968.

Le lobbying diplomatique, mené par le Premier ministre à Nairobi, devra se poursuivre aujourd’hui avec un programme de rendez-vous comprenant la présidente de la Commission de l’Union africaine, Nkosazana Dlamini-Zuma, le président Idriss Déby Itno du Tchad, le président Abdelaziz Bouteflika de l’Algérie et le président du Kenya, Uhuru Kenyatta. L’objectif de Maurice est de rallier le maximum de soutien politique et diplomatique pour obtenir la majorité statutaire en vue de faire adopter la résolution et faire échec à toute opération d’arm twisting diplomatique de dernière heure venant de la Grande-Bretagne et des États-Unis.

Le Premier ministre se dit confiant de pouvoir mener à terme cette mission politique en vue d’enclencher les procédures pour une advisory opinion de la Cour internationale de justice contre Londres sur les Chagos. Ce pronouncement sera utilisé par les autorités dans une campagne de naming and shaming de la Grande-Bretagne au sujet des Chagos. Pour atteindre cet objectif, Maurice doit franchir une nouvelle étape à la mi-septembre, soit la confirmation de l’inclusion de l’item 88 à l’agenda préliminaire à l’ordre du jour formel des Nations unies, à savoir « Request for an Advisory Opinion of the International Court of Justice on the legal consequences of the separation of the Chagos Archipelago from Mauritius in 1965. » La tournée diplomatique à Nairobi sera suivie d’une autre série de contacts à New York à partir du 16 septembre.

D’autre part, lors de son intervention à la Tokyo International Conference on African Development (TICAD) VI, sir Anerood a mis l’accent sur l’importance du développement durable. « African countries, including Mauritius, are growing investment destinations for both advanced and emerging economies. However, the main challenges to achieve sustainable development remain the transfer of technology, innovative practices and human capital, which can help Africa and the small and vulnerable economies to climb the global value chain », a-t-il souligné. Il a confirmé que Maurice s’est engagée dans une statégie énergétique à long terme avec « a master plan for renewable energy and an action plan for energy efficiency for the period 2016-2030. »

Le Premier ministre laisse entendre que Maurice et les pays africains pourront compter sur le Japon dans le cadre de la coopération sous la TICAD avec de nouveaux vecteurs de croissance. « Japan’s experience with cutting edge technologies will be invaluable in helping us overcome the innovation and technological barriers », s’est-il appesanti, tout en faisant un vibrant plaidoyer au chapitre du changement climatique.

« There is an urgent need to ensure that African countries have the required financial resources and technological know-how so that appropriate climate change adaptation and mitigation measures can be initiated. We know that Japan is very much lively to the issue and will once again respond positively as it has always done », a poursuivi le Premier ministre, qui n’a pas manqué de souligner que « equally important for Africa are : access to safe and affordable water, quality education, democracy and rule of law, respect for human rights, good governance, gender parity, poverty alleviation and an equitable distribution of wealth. All these are crucial to sustainable and inclusive development that guarantees stability. »

Au début de son discours, sir Anerood a félicité le Kenya pour avoir accueilli ce sommet sur le partenariat économique nippo-africain et sa contribution « in bringing Africa-Japan relations to a new level of partnership. »