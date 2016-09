CHAÎNES SATELLITAIRES - CANAL+ INNOVE : Le prix de la formule Bollywood+ revue à la baisse

Ghislaine Tchibozo, directrice générale de MC Vision, a présenté en avant-première hier à Kas Poz, Ébène, la nouvelle saison 2016/2017 de Canal+ avec son nouveau bouquet Bollywood+, en intégrant Canal+ et les meilleures chaînes de Bollywood dans une seule et même offre. Les abonnés auront droit à une offre de lancement de Rs 500 par mois, au lieu de Rs 750, et ce jusqu'au mois de décembre. Pour les férus de foot, préparez-vous en outre à plus de 550 matches en direct et en HD.

Parmi les points forts notés autour de ce point de presse, notons que du lundi au vendredi, les abonnés de Canal+ accros du foot pourront suivre, tous les jours de la semaine, une vingtaine de matches comptant parmi les plus grands championnats de foot, dont la Première Ligue, la League, la Champions League, la Liga et la Ligue 1, de même que tous les grands tournois internationaux de golf et de grandes soirées de boxe. À compter du 9 septembre, Canal Football Club, Jour de Foot et J+1. Tous les jeudis soirs, le magazine Ligue Europe. Les vendredis soirs, preview du week-end des matches de la Premier League, sans oublier de la Liga, et le week-end, en continuité, les matches de la Premier League et de la Liga. Ghislaine Tchibozo met aussi l'emphase sur Midi Sport, qu'Aïda Touihri présentera tous les jours à 12h15. Aux alentours de 21h30, toujours sur Canal+ Sport HD, rendez-vous avec le trio Astrid Bard, Ludovic Deroin et Marie Portolano. Quant à Pierre Ménès, il sera aux commandes d'une nouvelle émission de foot.

Au niveau du Cinéma, plus de 500 films sont à découvrir ou redécouvrir, à l'instar de Hunger Games: la révolte et Star Wars 7. Mais aussi des séries, telles Fear the Walking Dead saison 2, Homeland saison 6, The Affair saison 3, The Big Bang Theory saison 10 ou encore Ray Donovan saison 5. La formule Bollywood, avec ses huit chaînes indiennes, fera aussi la part belle au cinéma. Les chaînes Zee Tv, Zee Tamil, StarPlus, Zing et Colors, pour les inconditionnels de séries, sont toujours là tandis que MTV India et Living Foodz offriront du divertissement. Ghislaine Tchibozo poursuit que l'option “Bollywood Movies” est disponible à Rs 200 par mois et comprend les chaînes Zee Cinema et Stargold, qui viendront clôturer ce nouveau bouquet de sélection. Au total, ce sont plus d'une trentaine de chaînes de divertissements.

Quant à My Canal, l'option permet d'avoir jusqu'à une vingtaine de chaînes en direct pour visionner vos programmes sur PC, tablettes et smartphones. Pour Ghislaine Tchibozo, une des ambitions de Canal+ est de s'enrichir de nouveaux talents. « Les téléspectateurs verront de nouveaux visages d'animateurs, entre autres Aïda Touihri, qui évoquera toute l’actualité sportive tous les jours de semaine à 12h15. Cyril Hanouna, lui, animera La très grosse émission dès le mois d’octobre. On retrouvera aussi Isabelle Ithurburu et Victor Robert, qui prennent respectivement les commandes du Tube et du Grand Journal. Il y aura aussi un changement de décor, de rythme et d’équipe pour les émissions phares comme Le Petit Journal, qui annonce une nouvelle formule encore plus décalée et avec encore plus d’audace. Nouveau décor aussi pour Catherine et Liliane, qui enchaîneront blagues potaches et critiques cinglantes. »