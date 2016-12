LE CHALAND HOTEL LTD : AKNL accuse le promoteur de « désinformation » et « d’intimidation »

Réagissant au communiqué du Groupe Currimjee suite au jugement de l'Environment and Land Use Appeal Tribunal, rejetant les points d'appel de Georges Ah-Yan contre la décision du Conseil de District de Grand-Port d'octroyer un Building and Land Use Permit pour le projet hôtelier de la firme Le Chanland Hotel Ltd, la coalition Aret Kokin Nu Laplaz (AKNL) accuse les promoteurs de « désinformation » et « d’intimidation ».

« Le Groupe Currimjee pratique la désinformation et l’intimidation, une nouvelle fois, concernant son projet d’hôtel à Le Chaland/La Cambuse. Le jugement de l'Environment and Land Use Appeal Tribunal (ELAT) du lundi 26 décembre en leur faveur concernait l’appel porté par George Ah Yan du Forum des Citoyens Libres et Bruno Savrimootoo du mouvement Vag Divan Bor Lamer contre la décision du Conseil de District de Grand-Port d'octroyer un Building and Land Use Permit pour le projet hôtelier de la firme le Chaland Hotel Ltd. En revanche, l’appel de la coalition AKNL devant le tribunal de l'environnement contre ce projet d’hôtel lui-même est toujours en cours. Les plaidoiries viennent à peine de démarrer il y a quelques semaines », précise la coalition AKNL dans un communiqué de presse émis ce matin.

AKNL conteste l'affirmation du Groupe Currimjee à l'effet que le jugement du 26 décembre l’ELAT est venu valider les licences, arguments et projets du groupe. « Le libellé du jugement du tribunal est des plus clairs : le promoteur a eu gain de cause essentiellement parce que Georges Ah Yan et Bruno Savrimootoo n’ont pu fournir suffisamment de preuves et documents pour soutenir leurs argumentations », explique la coalition.

AKNL dit par ailleurs « dénoncer avec force » la menace du Groupe Currimjee de traduire en justice ses détracteurs, suivant le jugement du 26 décembre. « Pouvoir objecter à un projet de développement destructeur sans peur de représailles est un droit fondamental des citoyens de toute démocratie qui se respecte », indique AKNL, qui exprime sa foi dans le judiciaire.

La coalition rappelle avoir logé, depuis mars dernier, une demande d'injonction contre le début des travaux sur le site de La Cambuse, ajoutant qu'elle attend un « ruling » à cet effet. « Ce serait en effet indécent et contraire à la justice que les pelleteuses puissent entrer en action et venir saccager La Cambuse alors que l’appel d'AKNL devant le tribunal de l'environnement vient de démarrer », soutient-elle.

« En attendant, nous appelons tous les Mauriciens à bien vouloir rester vigilants et de nous alerter de tous travaux entrepris sur le site », exhorte le communiqué.