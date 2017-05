Le Chaland Hotel Ltd répond à FCL et à AKNL

Nous nous référons à l’article paru en pages 27 et 28 de Week-End en date du 23 avril 2017.

Le Chaland Hotel Ltd tient à porter à l’attention du public les faits suivants :

(i) M. George Ah Yan, du FCL, a dit dans un article publié dans le Week-End en date du 23 avril 2017 qu’à la suite de sa plainte auprès de l’Environment and Land Use Appeal Tribunal, Le Chaland Hotel Ltd aurait prétendument modifié ses plans et aurait restitué 1 arpent de terrain en juin 2016.

C’est un mensonge. Le Chaland Hotel Ltd n’a jamais modifié ses plans ni restitué de terrain loué à bail.

(ii) AKNL a allégué dans ce même article que la déclaration de M. Anil Currimjee, selon laquelle l’hôtel ne sera pas construit sur la dune de sable existante, mais sur le terrain où se trouve l’infrastructure du NCG, est contredite par les plans du Rapport EIA soumis par le promoteur lui-même.

Pour preuve de cette affirmation, AKNL a soumis une copie d’un plan publié dans l’article de Week-End, qui aurait été prétendument extrait de ce Rapport EIA. Vous remarquerez que sous ce plan soumis par AKNL, il y a une légende en rouge qui se lit «Existing Ground Line (SAND DUNE)».

C’est aussi un mensonge. Le Chaland Hotel Ltd n’a jamais soumis de plan avec une telle légende dans son Rapport EIA. C’est un faux. Nous joignons à la présente lettre une copie des plans réels présentés dans le Rapport EIA. On peut clairement y voir la légende qui se lit « Existing Ground Line (SHOWN DASHED) ».

Cette falsification, c.à.d le remplacement des mots « (SHOWN DASHED) » par les mots « (SAND DUNE) », a été faite dans le cadre de la campagne mensongère systématiquement organisée par AKNL pour dénigrer Le Chaland Hotel Ltd et tromper le public.

En ce qui concerne les autres inexactitudes et fausses allégations contenues dans cet article, elles seront traitées devant le Tribunal de l’Environnement lorsque l’affaire sera entendue sur le fond. Le Chaland Hotel Ltd réserve tous ses droits à cet égard.

Il est regrettable que AKNL a non seulement recouru au mensonge, à la tromperie, mais aussi à l’usage de faux pour essayer tant bien que mal d’étayer son dossier, car il est conscient que toutes ses affirmations ne sont pas seulement fausses, mais ne reposent sur aucune preuve scientifique.

Nous nous devons d’informer le public que ce même M. George Ah Yan de FCL, a eu toute latitude pour témoigner devant le Tribunal de l’Environnement, y soutenir toutes ses fausses allégations et déposer également toutes les preuves en sa possession à l’appui de ses dires. Ni ses témoins ni lui (y compris ses soi-disant « experts ») n’ont pu étayer leurs allégations infondées : comme il fallait s’y attendre, l’appel de M. George Ah Yan a bien été rejeté par le tribunal, ce que M. Ah Yan se garde bien de mentionner.