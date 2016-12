LE CHALAND HOTEL LTD : Le tribunal de l’environnement donne gain de cause au Groupe Currimjee

L’activiste social Georges Ah-Yan avait fait appel à l’Environment and Land Use Appeal Tribunal contre la décision du Conseil de district de Grand-Port d’octroyer un Building and Land Use permit à la firme Le Chaland Hotel Ltd, du Groupe Currimjee, pour son projet hôtelier à La Cambuse. Le jugement du tribunal de l’environnement, rendu le 26 décembre, a donné gain de cause au Groupe Currimjee.

Dans un communiqué émis hier après-midi, le Groupe Currimjee dit accueillir « très positivement la décision du tribunal », qui « confirme la validité de la procédure d’obtention de ce permis de développement et de construction ». Ce jugement du tribunal de l’environnement, affirme-t-il, « vient démentir les rumeurs et accusations sans fondement qui ont circulé à l’encontre du projet hôtelier du Chaland et vient rétablir la vérité ». Le Groupe Currimjee souligne que cette décision valide tous les permis obtenus à ce jour, soit l’EIA licence, le clearance du National Ramsar Committee et celui de toutes les autorités, pour la nouvelle route publique.

Ce jugement, selon le Groupe Currimjee, atteste que le groupe « a travaillé en toute transparence et en toute légalité en respectant scrupuleusement les procédures et en s’appuyant sur des faits scientifiques […] La plage publique de la Cambuse est et restera entièrement accessible au public comme c’est le cas depuis toujours et l’hôtel n’y aura aucune infrastructure. Grâce à la nouvelle route et au nouveau parking, la plage publique de la Cambuse est désormais accessible, sécurisée et éco responsable. »

Le groupe dit soutenir la protection et le respect de l’environnement et, en ce sens, mettra en œuvre « des mesures inédites localement », citant le set back de 100 mètres, la création d’une forêt endémique côtière de plus de 16 000 arbres et plantes en vue de « contribuer à la protection des côtes et de la dune contre l’érosion ». Le Groupe Currimjee a, en outre, pris l’engagement de ne proposer « aucun sport nautique motorisé », faisant aussi mention de traitement des eaux usées non seulement de l’hôtel mais aussi de la plage publique de La Cambuse.

« Délai de 21 jours pour faire appel »

Le Groupe déplore qu’avec plus d’une année de retard dans le début des travaux, il a subi de lourds préjudices. Il dit regretter que la région et la population du Sud ainsi que l’image du pays soient elles aussi pénalisées, notamment en matière de développement économique et social et de signal envoyé aux investisseurs. « Le Groupe Currimjee, dont l’intégrité a été injustement remise en cause, annonce qu’il se réserve le droit d’entamer des poursuites légales contre les opposants », conclut le communiqué.

Débouté par le tribunal de l’environnement, Georges Ah-Yan a confié qu’il se donne le temps de réfléchir s’il va faire appel de ce jugement. « Nous avons un délai de 21 jours pour faire appel. Nous allons prendre le temps de réfléchir pour décider si nous allons ou non faire appel », a déclaré Georges Ah-Yan ce matin au Mauricien. « Nous allons animer une conférence de presse vendredi au Centre social Marie Reine de la Paix pour commenter le jugement ».

En septembre 2015, Georges Ah-Yan et Bruno Savrimootoo, autre écologiste, s’étaient tournés vers l’Environment and Land Use Appeal Tribunal (ELUAT) pour contrer la décision du Conseil de district de Grand-Port d’octroyer un Building and Land Use permit à la firme Le Chaland Hotel Ltd pour son projet hôtelier à La Cambuse. Ils avaient présenté neuf points d’appel, estimant, entre autres, qu’ils n’avaient pas bénéficié, en tant que contestataires du projet, d’un « proper and fair hearing » de la part du conseil de district de Grand-Port.

« All the grounds of appeal are otherwise set aside », a cependant conclu la présidente du tribunal de l’environnement, V. Phoolchand-Bhadain, dans son jugement rendu le 26 décembre. Cela après une analyse circonstanciée des dépositions, témoignages, documents et autres preuves qui lui ont été soumis. V. Phoolchand-Bhadain était assitée de deux assesseurs, Pr Toolseeram Ramjeeawon et Pravin Manna.