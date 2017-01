Commentant les principaux points du jugement rendu par le Tribunal de l’Environnement en décembre 2016 dans la contestation par Georges Ah-Yan et Bruno Savrimootoo de la décision du Conseil de district de Grand-Port de donner un Building and Land Use Permit au Chaland Hotel Limited pour son projet hôtelier à La Cambuse, le Managing Director de Currimjee Tourism and Hospitality, Dinesh Burrenchobay, a affirmé que le groupe Currimjee compte désormais aller de l’avant avec la construction de son hôtel.

« Ce n’est pas comme appuyer sur un bouton pour que tout redémarre. Nous sommes en consultations avec nos consultants et les contracteurs, et légalement et techniquement rien ne nous empêche de commencer les travaux. Selon nos avocats, quand le cas de Georges Ah-Yan et de Bruno Savrimooto est tombé, le Stop Order est tombé. Il n’y a donc aucune injonction, ni de Stop Order contre nous. Aujourd’hui on peut légalement commencer… », a laissé entendre Dinesh Burrenchobay. Il intervenait hier, jeudi 19, au Labourdonnais Waterfront Hotel lors d’une conférence de presse pour commenter le jugement rendu par le Tribunal de l’Environnement en décembre 2016.

« Ce jugement est un désaveu de l’action menée contre notre projet. Il donne raison à nos équipes, aux professionnels et scientifiques ainsi qu’aux fonctionnaires qui ont travaillé sur ce projet. Nous avons suivi toutes les procédures et avons tous les permis requis. Nous opérons dans la stricte légalité », a soutenu Dinesh Burrenchobay.

L’intervenant a rappelé que Tribunal de l’Environnement a rejeté les neuf points d’appel des opposants. « Fait notable, uniquement neuf des trente témoins appelés par ce groupe d’opposants se sont présentés au tribunal », a-t-il souligné.

Selon Dinesh Burrenchobay, le groupe Currimjee a « systématiquement soutenu » que les opposants au projet Le Chaland ont fait de fausses allégations. « Le jugement du tribunal vient démontrer que nous avions raison sur toute la ligne. Les opposants n’ont été capables de prouver aucune de leurs allégations. Pour nous, cela n’est guère surprenant car ces allégations étaient fausses, donc c’est impossible de les prouver », a-t-il ajouté.

Parmi les « fausses accusations », il a cité le rapport Cultural Heritage Impact Assessment (CHIA) préparé par l’organisation HRIO. « Présenté comme un « rapport caché », ce document avait, en fait, été rejeté par la direction du Groupe Currimjee car il contenait de nombreuses inexactitudes et erreurs, comme concédé par le Dr Janoo lui-même en cour », a-t-il précisé.

Une autre allégation rejetée par le tribunal concerne la plage publique, a poursuivi Dinesh Burrenchobay. « Depuis le départ, les opposants ont voulu faire croire que l’hôtel allait être construit sur la plage publique. Maintenant le public sait que ce n’était qu’une autre invention des opposants. Le tribunal a reconnu qu’en réalité nous allons améliorer les infrastructures de cette plage ». À cet effet, il a cité un extrait du jugement : « On the other hand, there is ample evidence on record to show that public interest has been served by the works undertaken by the promoter on site, some of them being in accordance with the conditions of the lease of the land by the government (e.g.construction of a new road) and some being done by the promoter (e.g.treatment of waste water on the site) ».

En outre, l’allégation à l’effet que le projet se trouvait en dehors de la Tourism Development Zone/Outline Planning Scheme de Grand-Port était également non fondée, a soutenu Dinesh Burrenchobay. « Il y a eu également de fausses allégations concernant le parc marin, la nouvelle route, les ossements de dodo, entre autres », soutient-il.

« Personne n’a le monopole de l’écologie et du respect de l’environnement. Un développement à Maurice comme dans le monde entier peut être fait en harmonie avec son environnement », poursuit Dinesh Burrenchobay. Il a ensuite rappelé les mesures prises par le groupe Currimjee montrant son respect de l’environnement : la création d’une forêt endémique pour stabiliser la dune, la mise en terre de 16 000 arbres et plantes endémiques, le set back (zone non-constructible) de 100 mètres à partir de la high water mark, le traitement des eaux usées, entre autres.

« Ce temps perdu représente de lourds préjudices pour le pays, les habitants du Sud, les professionnels qui travaillent sur ce développement, et bien évidemment pour le Groupe Currimjee. C’est une victoire des faits, du professionnalisme, de la transparence, de la vérité sur les fausses allégations, le combat sélectif et les motivations douteuses des opposants », a-t-il conclu.