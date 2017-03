CHALLENGE QUATRE VENTS : Le Grand Prix de Médine pour débuter 

Le Challenge des Quatre Vents revient au-devant de la scène avec le Grand Prix de Medine, qui sera couru ce matin à partir de 8 heures. À l'initiative de Faucon Flacq Sporting Club et bénéficiant, pour la seconde année consécutive, du soutien des quatre groupes canniers, à savoir Alteo, Medine, Omnicane et Terra, les autres étapes du Challenge des Quatre Vents se tiendront du 06 mai au 27 août à travers l'île.

Promouvoir le sport mauricien, le cyclisme en particulier, tel est l'objectif principal du Challenge des Quatre Vents, anciennement connu sous le nom du Trophée Vent Ouest Sud Est. De ce fait, des Fun Rides sont prévues à chacune des étapes, où tous les Mauriciens sont invités à y participer. De plus, les employés d'Alteo, de Medine, d'Omnicane et de Terra participent aussi à ces courses. La nouveauté qui s'est invitée depuis la dernière édition est un challenge inter-firme, qui vise à motiver davantage les employés à participer et ainsi consolider les liens entre eux. Patrice de Coriolis d'Alteo a remporté ce challenge inter-firme en 2016, suivi de Will (Jeni) Smith de Medine et de Vincent Quevauvilliers d'Omnicane.

Ce Challenge Cup, reconnu par la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC), compte quatre étapes. Les férus du cyclisme, professionnels ou amateurs, peuvent découvrir des circuits autrefois très célèbres, qui ont gardé leurs niveaux de difficulté particuliers. « Cette nouvelle édition s'annonce tout aussi captivante que la première et nous sommes fiers de nous associer à une discipline qui prône de fortes valeurs auxquelles nous pouvons nous identifier facilement. Des coureurs surmotivés, des parcours magnifiques, une organisation synchronisée, une aventure unique, un bel esprit d'équipe… Le Challenge des Quatre Vents a définitivement tous les éléments nécessaires pour garantir une expérience inoubliable », a fait ressortir Christian Marot, COO d'Alteo (Agricultural Activities).

Promouvoir un mode de vie sain

« Le cyclisme mauricien est une discipline en plein essor et nos représentants occupent déjà le haut du podium à l'international. Le Challenge des Quatre Vents a véritablement enrichi ce sport, avec la redécouverte des tracés qui étaient très populaires il n'y a pas si longtemps. Medine s'associe à ce Challenge de façon régulière depuis 2014 et s'identifie pleinement aux valeurs telles que la solidarité et le sens des responsabilités que les cyclistes mettent en avant », explique Dany Giraud, CEO de Medine.

« Omnicane est fière de s'associer une fois de plus au Faucon Flacq Sporting Club dans le cadre du Trophée des Quatre Vents. Nous constatons que cet évènement incontournable du calendrier cycliste mauricien devient de plus en plus populaire et est très prisé par les amoureux de la petite reine. Le nombre de jeunes qui pratiquent le cyclisme est un signe prometteur pour le développement et la promotion de cette discipline sportive. Nous nous réjouissons des efforts de la Fédération mauricienne de cyclisme dans l'investissement d'un appareil photo finish, qui n'est qu'un grand pas en avant pour les juges à l'arrivée. Nous souhaitons bonne chance aux participants du Trophée des Quatre Vents et que le meilleur gagne », affirme Jacques M. d'Unienville, CEO d'Omnicane.

« La seconde édition du Challenge des Quatre vents est un évènement sportif que nous attendions ! Nous sommes heureux de nous associer à nouveau au Faucon Flacq Sporting Club pour le parrainage de cette course qui rejoint notre souhait de promouvoir un mode de vie sain auprès de nos employés à travers le sport », déclare Louis Denis Koenig, Administrative Executive de Terra.

En ce qu'il s'agit de la course du GP de Medine de ce matin, les catégories engagées sont les suivantes : Élite 2, 3 et juniors (8h, 5 tours, 110 kms), Pass-cyclistes, cadets, Masters 2 et 3 (8h05, 3 tours, 66 kms), Minimes/Féminines (8h15, 1 tour, 22 kms) et Fun Ride/Interfirme (8h10, 2 tours, 44 kms).

Le programme

Grand Prix Medine, aujourd'hui

Cascavelle –TAG vers Médine SE - TAG entrée de Médine SE - TAD vers Balance (cour de Médine S.E - U TURN rond point Balance - TAG vers route principale - TAD vers Cascavelle – Casela - Yemen – TAD vers Tamarin - U TURN rond point Espace Maison – Casela – Cascavelle - TAG Médine S.E – TAD Balance - TAG vers route principale - TAD Cascavelle - Arrivée devant le Medine Business Park (22 kms)

Grand Prix Alteo, samedi 6 mai

Grand Prix Terra, dimanche 4 juin

Grand Prix Omnicane, dimanche 27 août

Les inscriptions auprès de Jean-Philippe Lagane

Les coureurs (femmes et hommes) doivent s'inscrire auprès de Jean Philippe Lagane par courriel (clggar.jpl@intnet.mu) ou par fax: 413 2193 et s'enregistrer dans l'une des huit catégories: minimes (13-14), cadets (15-16), juniors, (17-18), past cyclistes (17 à 39), masters 2 (40 à 49), masters 3 (50+), élite 2 ou élite 3. Après chaque étape, les gagnants du jour recevront des prix et le leader du classement général, toutes catégories confondues, portera le maillot jaune. Les vainqueurs du Challenge des Quatre Vents seront récompensés lors de l'ultime étape de ce trophée, qui sera Le Grand Prix d'Omnicane, le 27 août 2017.