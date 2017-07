Chamarel, le grand réveil

C’est à Antoine Régis Chazal de Chamarel, écuyer et capitaine d’infanterie de la Compagnie des Indes, que l’on doit le nom de Chamarel. José Rose, porte-parole de l’Association socioculturelle rastafari (ASR), décrit lui Chamarel comme étant « le village des marrons ». Situé au sud-ouest de Maurice, ce lieu dégage un charme de par son authenticité, ses terres des sept couleurs, sa cascade, les tables d’hôtes, les activités comme le Curious Corner, le tout nouveau parcours Ebony Forest. Dimanche, ce lieu sera en effervescence et accueillera la Fête de la Sainte Anne, un événement incontournable pour ses habitants. En sus de la dimension spirituelle, il y a aussi l’aspect festif qui s’associe à cette fête, une occasion de se délecter de mets spéciaux comme le sanglier, le cochon, etc.…

Le Palais de Barbizon dirigé par Rico L’Intelligent sur la Route Sainte Anne est une escale incontournable. « Chamarel renferme beaucoup d’attractions touristiques. C’est une région qui s’est bien développée et qui est loin de l’image d’autrefois Lot Koté montagne Chamarel, nou ale rode dibois galigaya. C’est un lieu qui est réputé pour son café et moi-même j’ai appris de mon père l’art de la préparation du café fait selon la méthode ancienne ».

Pour lui, le développement de Chamarel a démarré avec la terre des sept couleurs mais il déplore la mentalité de certains. « Il y a des chauffeurs de taxis véreux qui disent aux clients de ne pas venir à ma table d’hôte, car je refuse de leur donner des commissions. À cela, je réponds : vaut mieux renommée publique que ceinture dorée. Si je figure sur Trip Advisor et si la cuisine de mon épouse plaît, c’est qu’on propose des plats issus de notre terroir ». Autre regret de Rico L’Intelligent, le manque de transport adéquat : « Bisin remplace bus Perle de la Savane par transport la compagnie CNT. On fait aussi face à des coupures drastiques au niveau de l’eau ». Pour revenir au choix de son enseigne Le Palais de Barbizon, Rico L’Intelligent dit que Barbizon en France est réputé pour ses peintures de maîtres alors que lui son rôle est de flatter le palais des gens à travers sa cuisine du terroir.

Fête Sainte Anne

Rico L’Intelligent évoquera aussi la Fête de Sainte Anne prévue ce dimanche et qui attire chaque année une foule considérable. « Ena fancy-fair, animation musicale et tout bon gibier ki trouv dans Chamarel, dimounn vin depi loin pu sa. Ou gagn sanglier, cochon, salade palmiste, cari zaco, tenrec achard de pin-pin de Vacoas ». La statue de Sainte Anne devant l’Église ne passe pas inaperçue et l’on apprend que c’est en1876 que l’église fut construite. Il s’extasiera devant la beauté de Chamarel en expliquant que tout repose sur son authenticité et ce reflet d’un métissage d’une île plurielle.

Le Triangle de Chamarel

Évoquer Chamarel avec José Rose de l’Association socioculturelle rastafari (ASR) c’est avant tout connaître l’histoire de ce site. « Chamarel, c’est le village des marrons ». L’appel de la nature de ce lieu, ses paysages à perte de vue à couper le souffle, notre interlocuteur lui évoque le Triangle de Chamarel situé sur une terre de cinq arpents. Après avoir sillonné une route en courbes menant vers Chamarel, non loin du Viewpoint et de Lakaz Chamarel, on emprunte un petit escalier et les mottes de terres dues à la pluie ne ralentissent nullement les pas de notre hôte. José Rose nous guide vers une maison peinte de couleurs vives : rouge, jaune et vert et nous accueille au Triangle de Chamarel, connu comme le temple du tabernacle rastafari. « Nu pé fer face enn gros problème, Case Noyale Ltée de la Compagnie sucrière Bel Ombre pé rode tir nu dan nu base. Mais l’endroit ki nu apel Triangle abrite enn lieu de culte le Nyabingi Tabernacle et c’est nu ban ancêtres ki ti occupe terrain la depi plus de 450 ans ». Ici, c’est un lieu de rencontre de la communauté rastafarienne. Et, si on s’aventure plus loin, on s’enlise dans les bois. Ce tabernacle si précieux renferme la photo de Haile Selassie, empereur d’Ethiopie, qui est vénéré. Le triangle pour José est symbolique et abrite tout un pan d’histoire autour du marronnage. « Nu éna nu bane rites et bane dates importants pour nu rassemblement, le 23 juillet, 1er février et 2 novembre. Ici, c’est une autre culture qui se doit d’être découverte. Dans la communauté des rastas, tous sont égaux. Il y a le Nyabingi, le boboshanti, les 12 tribus d’Israel ». Avec notre guide, c’est la lutte inlassable, la souffrance des esclaves marrons qui y est dépeinte mais Chamarel a aussi d’autres attraits comme la terre des sept couleurs et sa forêt dense. José déplore que les développements touristiques, les villas, ont gâché la beauté du site tout en se se disant attristé qu’il ne reste plus rien des vestiges de la mémoire des ancêtres de Chamarel. « Même les vieux ne sont plus là pour raconter l’histoire de ce lieu ». José rêve de voir au triangle un espace dédié aux esclaves qui ont été guillotinés, pendus, comme une sorte de reconnaissance. « Mo envie ki sa lieu là vine ene parcours culturel et ki la jeunesse revalorise zistwar Chamarel ».

Scènes de vie

Chamarel est aussi connue pour ses réserves naturelles, ses traditions culinaires, son artisanat comme le témoigne cette enseigne où il est écrit qu’on peut passer des commandes de raphia. En chemin, on y croise des scènes de vie comme ces coupeurs d’herbes transportant des herbes retenues par de la ficelle sur leurs épaules. Plus loin, des vacanciers à la queue leu-leu bravant la pluie hivernale et entamant leur randonnée en pleine nature. Rico L’Intelligent décrit les lieux pittoresques à immortaliser et sa préférence va pour la Vieille Cheminée, ferme agricole située dans un cirque montagneux et qui s’étend sur 70 hectares de forêt. Les Ecuries de la Vieille Cheminée misent sur une ambiance rustique. À l’entrée, on peut apercevoir une vieille cheminée qui est le dernier vestige de l’ancien moulin sucrier du village. On reste pantois devant cette cascade avec ses chutes aux courbes vertigineuses. Ici, la Rivière du Cap descend des Mares Blanches vers Chamarel et l’eau qui y est déversée est de 300 pieds, nous explique un habitant de Chamarel.

Dans ce lieu silencieux qui offre un beau contraste avec la capitale avec la cohorte de voitures et les gens déambulant par ci et là, les habitants de Chamarel, eux, vivent en harmonie avec la nature. Le climat est agréable l’hiver comme l’été et la vue qui s’offre à nous est immense. Comme une grande plaine verdoyante avec ses montagnes, sa forêt que l’on peut admirer à partir des view points, Chamarel, la grande dame n’a pas fini de nous livrer ses secrets. Sur place on découvre des magasins dont l’un affichant Roots Of Chamarel. Et des gâteaux préparés à l’ancienne sans oublier des tables d’hôtes comme Chez Pierre Paul dont la spécialité est le cochon marron rôti. Chamarel n’est plus enclavée dans ses traditions. Elle s’est ouverte aux développements touristiques. Comme un éveil à d’autres couleurs autres que celui des Terres des Sept Couleurs, le village de Chamarel est devenu un modèle de tourisme intégré et un creuset culturel où séga, seggae et reggae ont émergé et où le développement et concept des tables d’hôtes ont porté leurs fruits.

Légendes de Chamarel

Sur une pointe d’humour, Rico L’Intelligent relate que les histoires de loup-garou ont bercé Chamarel. « Ti pe fer dimounn gagn per. Les grammoun racontaient que le soir un bruit provenait de la cuisine et lorsqu’on allait jeter un coup d’œil, tout était en ordre. Si on voulait voir le loup-garou, il suffisait de jeter une poignée de lentilles noires avant sa venue. Cela l’obligerait ainsi à rester sur place pour ramasser une à une ses graines et la plus grande honte du loup-garou était d’être vu nu, il prenait alors la poudre d’escampette sans plus jamais hanter ce lieu ».

José Hitié, pionnier de l’Ecotourisme : « Il faut oser »

Varangue Sur Morne célèbre ce mardi 1er août ses 25 ans d’existence. L’homme visionnaire derrière cette fulgurante réussite se nomme José Hitié. « Dans mon prénom José, il y a le mot osé ». C’est ainsi qu’il s’est bâti un solide esprit d’entrepreneur, ne reculant devant aucun défi. Devenant l’un des pionniers de l’écotourisme dans cette région en faisant de Varangue Sur Morne, un patrimoine, un endroit devenu une référence dans le monde. Sa passion première va au bois, cette matière noble, et il est d’ailleurs le Managing Director de Touchwood international.

Avenant, d’une grande courtoisie, l’homme raconte son itinéraire avec un regard projeté sur l’avenir. Chamarel est pour José Hitié une région bien développée avec des possibilités énormes. Au départ, raconte-t-il, Varangue Sur Morne, situé à Chamarel sur la route de Plaine-Champagne, non loin du Parc national des Gorges de la Rivière-Noire, n’était qu’une destination mais lorsqu’il a rencontré un touriste suisse qui cherchait un endroit convivial pour déjeuner, s’est opéré un déclic. Le restaurant a très vite pris ses marques et aujourd’hui les clients abondent. « Je me réjouis d’avoir une clientèle chinoise et arabe, ce sont deux marchés porteurs ». Parmi ses illustres visiteurs, Sonia Gandhi, Robert de Niro, Jacques Chirac ou encore le Prince Edouard. José Hitié a le souci du détail, un bon vivant aimant les espaces verts et tout se qui se rapporte au bois. De sa passion pour le bois est né la découverte des forêts de Maurice. Au départ, Varangue Sur Morne abritait un musée regroupant tout ce qui avait trait au bois mais depuis il s’est résigné. L’environnement où se situe son restaurant offre une vue panoramique à couper le souffle. Ce lieu renferme aussi un jardin indigène et endémique. Et s’il avoue en toute modestie ne pas être aux fourneaux, il a cependant le palais fin. D’où une carte relevée proposée aux clients. « C’est une cuisine du terroir avec cette touche d’authenticité à la mauricienne mais relevée au rang de référence gastronomique. Les gens apprécient le gratin de chouchou au marlin fumé, le cochon marron, le cerf… »

Varangue sur Morne bénéficie aussi d’une remise en valeur de ses jardins et le cadre est propice à la détente. Parmi les projets en chantiers pour cet anniversaire, José Hitié parle du service hélipad au restaurant, l’un d’Air Mauritius et l’autre de Corail. Lors de notre rencontre jeudi avec José Hitié, l’hélipad a accueilli onze atterissages. Autre service offert, la location de sa villa Nidjo, une maison d’hôte ouverte aux touristes et étrangers et qui est un vrai petit nid douillet.