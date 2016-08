CHAMBAO TAPAS FUSION RESTAURANT : Douces saveurs ibériques

Niché aux Allées d’Helvetia à Moka, le Chambao Tapas Fusion Restaurant oscille entre saveurs espagnoles, italiennes et méditerranéennes. On y déguste des spécialités comme les tapas, sorte de gajacks espagnols, qu’on peut également commander comme plats principaux, du risotto aux champignons ou encore des involtini au poulet, une spécialité du Chef. Plongeon dans une cuisine ensoleillée.

Ouvert depuis janvier de cette année, le Chambao Tapas Fusion Restaurant se pose comme une vraie expérience culinaire pour sa clientèle. Même s’il n’est pas très grand, le restaurant est conçu de façon à ce que les clients puissent voir se préparer leurs plats commandés, du début à la fin. La cuisine ouverte laisse échapper à la fois les effluves des plats mijotés, mais laisse également admirer la dextérité du Chef et de ses commis de cuisine. “Quand le client vous voit cuisiner, il y a tout de suite ce sentiment de sécurité sur la nourriture qu’il va manger. Qui plus est, ça fait un peu le spectacle dans le restaurant”, confie le Chef et propriétaire du restaurant, Nathaniel Narain.

Tapas et spécialités.

Chambao est le nom d’une chanteuse espagnole de flamenco chill, dont les propriétaires sont friands. Le restaurant est souvent bercé par les morceaux de la chanteuse, afin que la clientèle s’imprègne de la culture espagnole tout en dégustant des spécialités ibériques. “Nous écoutons ses morceaux lorsque nous observons le coucher du soleil à la plage. Nous voulions avoir ce feeling dans nos assiettes”, confie Maria Narain, l’épouse du Chef. La décoration atypique et agréable, avec des cadres en bois sur les murs.

Le Chambao Tapas Fusion Restaurant a une carte pour le moins particulière. Il propose des plats typiques espagnols ainsi que des spécialités provenant d’Italie et de la Méditerranée. Au menu : les tapas, sorte de gajacks espagnols. Le restaurant propose une dizaine de variétés. On retrouve ainsi des BBQ Chicken Wings, du Chicken Satay, des calamars

au citron, du chorizo sauté, des boulettes (arancini), des rouleaux de printemps végétariens, des patates à l’ail ou des boulettes d’agneau.

Pour mieux apprécier quelques-unes de ces spécialités, le Chef propose de l’aïoli, une sauce goûteuse se composant de mayonnaise, d’ail et de purée de pomme de terre. “Les tapas sont des spécialités espagnoles qui se dégustent aussi bien en entrée qu’en plat principal. D’ordinaire, ils sont accompagnés d’un verre de vin”, souligne Maria Narain.

S’adapter à la clientèle.

Outre ces gajacks ibériques, le restaurant propose également des spécialités italiennes et méditerranéennes. Lasagnes, tagliatelles et spaghettis sont proposés en plusieurs variétés, alors que le risotto aux champignons s’arrache aux heures de pointe. Il en est de même pour une des spécialités du Chef : les involtini au poulet.

Le Chef confie également qu’il n’utilise que de l’huile d’olive dans sa cuisine. Le restaurant a une carte bien définie, mais sait s’adapter aux désirs de sa clientèle. “Souvent, on modifie un plat à la demande du client. Certains voudront par exemple leurs pâtes dans la salade. Ce sont des petites choses qui nous permettent d’avoir de bonnes relations avec le client”, confie le Chef, Nathaniel Narain. Des plats saisonniers viennent garnir le menu de temps en temps, à l’instar des moules marinées accompagnées de frites.

En ce qu’il s’agit des boissons, le Chef propose quelques-unes de ses spécialités. À commencer par sa sangria faite maison, dont il garde jalousement la recette ou encore le Love Junk, qui se compose, entre autres, de liqueur de melon vert. Comme dessert, le restaurant propose des tartes aux pommes minute. Il s’agit d’un dessert réalisé en quelques minutes seulement, très léger et qui est simplement délicieux.

Recettes

Aioli

Ingrédients

(Pour 4 personnes)

2 jaunes d’œufs

5 grosses d’ail

20 cl d’huile d’olive

1 cuillère à soupe de moutarde

1 filet de vinaigre

1 pincée de poivre

2 pincées de sel (ou plus, selon votre goût)

1 pomme de terre

Préparation

Épluchez et coupez les pommes de terre en morceaux. Mettez-les à cuire dans un grand volume d’eau salée jusqu’à ce que la pointe d’un couteau rentre facilement dans la chair (commencez toujours la cuisson des pommes de terre dans de l’eau froide). À l’aide d’une fourchette, écrasez les pommes de terre en purée.

En tout premier lieu, il faudra que les œufs et le vinaigre se trouvent à température ambiante. Commencez par piler l’ail dans un mortier pour en faire une pommade. Rajoutez les 2 jaunes d’œufs, le sel et le poivre, et un peu d’huile. Mélangez avec un fouet, et rajoutez le vinaigre et la moutarde. Tout en remuant, rajoutez maintenant l’huile, que vous faites couler en petits filets. La mayonnaise doit maintenant prendre, et le mélange s’épaissir jusqu’à obtention de la densité voulue. Ajoutez la purée afin de créer une bonne liaison.



Patatas à l’ail

(Pour 4 personnes)

Ingrédients

4 pommes de terre

1 litre d’huile

1 gousse d’ail

Persil

Lavez les pommes de terre, taillez-les en petits cubes et faites les frire dans une bonne quantité d’huile.

Assaisonnez avec du sel, de l’ail fraîchement écrasé et du persil ciselé. Accompagnez d’aïoli.

Risotto aux champignons

Ingrédients

250 g de riz arborio spécial risotto

300 g de champignons de Paris

2 cubes de bouillon de légumes

1 oignon

10 cl de vin blanc + 3 cuillères à soupe

15 cl de crème fraîche

100 g de parmesan râpé

Une gousse d’ail

Une noix de beurre

Une cuillère à soupe d’huile d’olive

3 branches de persil

Sel et poivre

Préparation

Nettoyez les champignons avec un torchon propre (ne les lavez surtout pas), enlevez les parties terreuses et détaillez-les en gros morceaux. Faites fondre une noix de beurre et faites-y revenir la gousse d’ail émincée pendant 2 minutes. Ajoutez les champignons et laissez-les cuire environ 3 minutes, en ajoutant le persil lavé et ciselé à la fin. Ajoutez 3 cuillères à soupe de vin blanc et laissez cuire 2 minutes jusqu’à ce qu’il réduise. Ajoutez la crème fraîche et mélangez. Salez, poivrez et réservez.

Faites bouillir un litre d’eau dans lequel vous diluerez les cubes de bouillon. Épluchez l’oignon et ciselez-le finement. Dans une sauteuse, faites fondre 2 cuillères à soupe d’huile d’olive et jetez-y les oignons. Faites-les cuire sans coloration jusqu’à ce qu’ils deviennent translucides. Versez le riz dans la sauteuse avec l’oignon. Mélangez bien pour que le riz soit bien enrobé de graisse.

Ajoutez 10 cl de vin blanc (1/2 verre) et, une fois qu’il est absorbé par le riz, ajoutez une louche de bouillon, puis mélangez. Une fois que le bouillon est bien absorbé, ajoutez une nouvelle louche, et ainsi de suite, jusqu’à épuisement du bouillon (environ 20 bonnes minutes).

Ajoutez la moitié du parmesan et les champignons, attendez 2 minutes, puis mélangez vivement.

Love junk

Ingrédients

45 ml de Midori

30ml Crème de pêche

Jus de pomme

Préparation

Commencez par verser le Midori, la crème de pêche, et remplissez le verre avec des cubes de glaçon. Faites couler délicatement le jus de pomme sur les glaçons afin que la liqueur et le jus ne se mélangent pas. Décorez avec des cerises.