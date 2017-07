Champ libre — À qui la faute ?

La débâcle du camp mauricien au cours de la CAN U16 au gymnase de Phœnix a de quoi interpeller. Tant sur le fond que sur la forme. Pourtant, cet échec était prévisible bien avant que Maurice n’obtienne, il y a plus d’un an, l’organisation de la sixième édition de la CAN. Il convient maintenant de poser et de se poser les bonnes questions. En premier lieu, pourquoi ? Plusieurs réponses sont possibles. La première et plus que probable : Maurice a perdu trop de temps. En comptant bien, cela fait sept ans. Tout cela parce que la formation, cet élément ô combien important, n’a pas été pensée. Le CNFBB, pourtant le fleuron de la formation du basket-ball mauricien, n’a pas les moyens nécessaires à son bon fonctionnement.

Pour arriver à un résultat tangible, il s’agit de commencer par organiser des séances de détection. Les pays comme le Mali ou l’Égypte, pour ne citer qu’eux, l’ont compris. Ils ont compris que le meilleur moyen d’arriver quelque part est de commencer tôt. Sans faire l’éloge des Jeux de L’Avenir ou des Jeux de L’Espoir, qui mettent en lumière des milliers de talents chaque année, ces manifestations seraient le plus important vivier sportif. Mais personne n’en assure le suivi. À la FMBB — et aux autres fédérations — de savoir récupérer et canaliser ces jeunes.

Il y a un autre constat. Et il est triste. Maurice a une population de 1,3 million d’habitants. Et la FMBB ne compte que quelques centaines de licenciés. Pour affiner l’élite, il faut une large base. Et cette base n’existe pas. Tout comme il n’y a pas de compétitions pour les jeunes basketteurs. Comment donc les intéresser à atteindre le haut niveau s’ils n’arrivent pas à mettre en pratique ce qu’ils apprennent à l’entraînement ?

Quelque part, les clubs sont tout aussi fautifs. Combien sont-ils à avoir une pépinière de joueurs ? Certes, la Fédération doit encore imposer cette mesure. Mais ce sont aux clubs de faire pression, de demander que les choses bougent, vu que ce sont eux qui composent la FMBB. Ils le pourraient, s’ils le voulaient, forcer la FMBB à organiser des championnats pour les jeunes. Mais on se retrouve avec des clubs occupés à préparer une équipe pour le championnat seniors, sans plus.

Finalement, il y a un autre constat. Celui-là concerne directement les autorités. En discutant avec les joueurs de quelques pays, nous avons appris qu’ils sont plusieurs à être en lycée sports-études. En fait, il suffit de voir la politique du Mali, couronné champion d’Afrique, pour se rendre compte que quelque chose cloche chez nous. Le sport n’est pas bien considéré, malgré les sommes qui y sont injectées. Ces jeunes sportifs doivent toujours choisir, à un moment ou un autre, entre leurs études ou le sport. Et c’est ce qui dessert la cause du sport mauricien dans son ensemble.

L’exemple malgache est définitivement celui à suivre. Les nombreuses personnalités présentes à Phœnix au cours de la compétition sont toutes d’accord sur un point : Maurice et Madagascar se ressemblent sur un point. Les deux pays ont commencé au plus bas. Madagascar avait très mal vécu sa première CAN U16, qu’elle a organisée il y a six ans. Sauf que les Malgaches ont bâti sur un système de formation adéquat, puis accepté de se faire les dents un peu partout sur le continent. Aujourd’hui, on connaît les résultats.

En somme, il faudrait revoir la politique sportive dans son ensemble. La motivation et la revalorisation du sportif seraient bienvenues, à l’heure où le ministre Toussaint vient d’annoncer des mesures visant à donner un nouveau statut aux athlètes. Il ne faudrait pas seulement promettre des primes et des pensions aux athlètes. Il faudrait aussi et surtout que le soutien soit à la hauteur des ambitions…