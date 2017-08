CHAMPIONNAT D’AFRIQUE U15 : Maurice s’arrête dans le dernier carré

Leader du groupe B dans la phase de poule des championnats d’Afrique U15 actuellement à Rose-Hill, la sélection mauricienne n’a pu poursuivre l’aventure en demi-finale face à une solide équipe de l’Algérie hier matin. Nos badistes se sont inclinés sur le score de 3-2, après avoir livré une partie marathon.

En double mixte, le duo Jason François/Kristisha Mungrah avait pourtant bien démarré les demi-finales. Il a surpris le tandem algérien Medel Skandar/Naama Doumia 2-0 (21-17, 21-17).

Mais en simple hommes, les choses devaient se corser, avec la défaite de Ramdany Mithilesing aux dépens de Abidi Mohamed Ali 0-2 (20-22, 13-21).

Plus technique que la capitaine mauricienne Vilina Appiah, l’Algérienne Ouchefoune Malak s’est imposée 2-0 (11-21, 18-21). Cette double victoire en simple permettait à l’Algérie de prendre les devants 2-1 au score combiné.

Toutefois, la paire Jason François/Jasmit Bhagirutty, intraitable depuis le début de ces championnats, n’a pas déçu les supporteurs mauriciens. Elle a maîtrisé son match de double par un autre 2-0 (21-15, 21-11) et Maurice se remettait en selle.

Dans le dernier match, décisif pour une place en finale, la paire Vilina Appiah/Kristisha Mungrah qui affrontait Ouchefoune Malak/Naama Doumia, devait bien négocier cette fin de partie marathon, enlevant le premier set 21-19. Mais elle craqua par la suite pour concéder coup sur coup les deux autres manches 19-21 et 18-21.

La finale entre l’Algérie et l’Égypte (dominatrice de l’autre demi-finale par 3-1 face à l’Afrique du Sud) a disputé la finale hier soir.

Résultats des demi-finales

MAURICE/ALGÉRIE 2-3

Simple dames : Vilina Appiah (Mau) – Ouchefoune Malak (Alg) 11-21, 18-21

Simple hommes : Mithileshing Ramdany (Mau) – Abidi Mohamed Ali, (Alg) 20-22, 13-21

Double dames : Vilina Appiah/Kristisha Mungrah (Mau) – Ouchefoune Malak/Naama Doumia (Alg) 21-19, 19-21, 18-21

Double hommes : Jason Francois/Mithileshing Ramdany (Mau) – Medel Skandar/Abidi Mohamed Ali (Alg) 21-15, 21-11

Double mixte : Jason Francois/Kritisha Mungrah (Mau) – Medel Skandar/Naama Doumia (Alg) 21-17, 21-17

EGYPTE/AFRIQUE DU SUD 3-1

Simple dames : Malak Basem (Egy) — Megan de Beer (ADS) 15-21, 17-21

Simple hommes : Basel Hesham (Egy) — Robert White (ADS) 21-6, 21-18

Double hommes : Basel Hesham/Ahmed El Bahunsamy (Egy) — Marcus Wait/Coollen Kakora (ADS) 21-8, 17-21, 21-14

Double mixte : Ahmed El Bahunsamy/Malak Basem (Egy) – Marcus Wait/Amy Ackermon (ADS) 21-12, 21-16