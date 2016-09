CHAMPIONNAT DES STAYERS : Bold Inspiration reste en tête

A l’issue de The Air Mauritius Maiden Cup, Bold Inspiration a consolidé sa première place au classement. Le cheval de Rameshwar Gujadhur a ajouté un petit point à son total pour se retrouver au niveau de 9 points. Il est talonné par le vainqueur du Ruban Bleu 2016, Parachute Man, qui possède 8 points. En troisième position, on retrouve Night In Seattle qui est resté avec 7 points à son actif vu qu’il n’a pas terminé parmi les cinq premiers dimanche dernier. Bulsara, Gharbee et Rampant Ice ont 3 points chacun. Puis on retrouve Bandido Caballero, Bouclette Top et Diamond Light avec deux points au compteur.

La prochaine manche de ce championnat sera The MTC 175th Anniversary Trophy et la dernière La Coupe des Présidents.

The next leg of the Championship is the MTC 175Th Anniversary Trophy, while the final leg is the Coupe des Presidents.

La sixième course annulée

La sixième course a été annulée vu qu’il restait moins de six partants après l’exercice des retraits. Rameshwar Gujadhur avait entré trois chevaux, mais il n’a droit qu’à deux représentants seulement. Ce qui fait qu’il restait six compétiteurs en lice. Cependant, la candidature de Nothing Compares a été confirmée dans la course où Gilbert Rousset avait déjà aligné Ghabee, la cinquième qui est, par la suite, devenue l’épreuve principale de cette 24e journée. Le Mauritius Turf Club a ainsi décidé de diviser la deuxième course en deux. Ceux qui ne participent pas à cette deuxième course, ont été mutés dans la quatrième. L’ancienne quatrième est ainsi devenue la cinquième course au programme.

Test réussi pour SIS

Comme annoncé en primeur lors de notre précédente édition, Satellite Information Services a bien diffusé la journée de courses du Maiden sur toute l’Europe et en Grande-Bretagne. SIS est un partenaire stratégique du MTC car il nous permettra d’avoir un meilleur contrôle sur ses images. Aussi, comme des paris (fixed odds) peuvent être effectués sur les courses organisées par le Mauritius Turf Club, il va sans dire que le club aura un retour intéressant en argent car les amateurs de courses ne manquent pas en Europe.

La grande première de Brandon Louis

Un nouveau fils de sol effectuera son baptême du feu au Champ de Mars ce samedi. Il s’agit de Brandon Louis, track rider de l’entraînement Jean-Michel Henry. Après avoir fait ses premiers pas au Club Hippique de Maurice, ce cavalier longiligne était affecté à la défunte écurie Foo Kune avant de rejoindre l’équipe de Jean-Michel Henry l’année dernière. Même s’il n’a jamais monté en course chez nous, Brandon Louis possède une certaine expérience de la compétition pour avoir monté en Malaisie, sur l’hippodrome de Perak, où il a effectué une grande partie de son apprentissage. Brandon Louis sera en selle sur No Prisoners dans la troisième épreuve de la journée, une course réservée aux cavaliers mauriciens.

Contrat de 2 mois pour Palveer Mogun

Le Licensing Committee du MTC, lors de sa dernière réunion, a délivré un permis d’apprenti-jockey à Palveer Mogun, et ce, pour une période de deux mois. Le nom de ce Mauricien ne dira sans doute pas grand-chose à la majorité des turfistes, mais sachez qu’il poursuit actuellement son apprentissage en compagnie de ses compatriotes Yoven Jagadishan et Chauvind Goolgar sur l’hippodrome de Perak, en Malaisie. Au 27 août dernier, il comptait 6 gagnants et 10 placés pour 32 montes. Comme l’hippisme malaisien observe actuellement sa trêve, Palveer Mogun en a profité pour faire un saut à Maurice mais son champ d’action sera limité au training matinal, la licence allouée par le MTC ne le permettant pas de monter en course.

Allet perd encore trois coursiers

L’effectif de l’entraînement Allet a connu un nouveau coup dur avec le départ de trois nouveaux coursiers. Ainsi, après Bataan, King’s Soldier, Apple Pie, Dunraven et Kapiti Coast, c’est au tour de Bay Of Bengal, Seneschal et Mighty Mars de changer d’air puisqu’ils évolueront désormais sous la férule de Shyam Hurchund. Alors qu’il disposait d’un effectif de 35 coursiers au début de la saison, l’entraîneur Vincent Allet ne compte à ce jour plus que 25 pensionnaires dans son yard après les récentes arrivées de Flash Drive et Storm Dancer.