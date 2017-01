CHAMPIONNATS D’AFRIQUE : Les espoirs sont permis

La sélection cycliste qui défendra les couleurs mauriciennes aux championnats d’Afrique, qui se tiendront du 13 au 19 février prochain, en Égypte, peut se permettre de viser une médaille. Une partie du groupe se rendra, en amont des championnats d’Afrique, en Afrique du Sud, pour un stage au Centre continental, sous la houlette de Jean-Pierre Van Zyl.

Les frères Lagane, Grégory et Christopher, se rendront en Afrique du Sud pour se perfectionner le 11 janvier prochain. Jordan Lebon, champion de Maurice 2016, se joindra lui aussi à eux. Ils prendront ensuite l’avion pour Luxor, en Egypte, où se dérouleront les championnats continentaux.

Cette année, la Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) a décidé de confier les espoirs d’une médaille aux jeunes, comme lors de la précédente édition.

Les frères Lagane devraient logiquement être les porte-drapeaux de la délégation. A ce chapitre, il conviendra de souligner que Christopher, le cadet de la fratrie, a changé de catégorie, passant des juniors aux U23.

La FMC avait mis sur pied une présélection, comptant en son sein d’autres coureurs de moins de 23 ans, à l’instar de Fidzerald Rabaye, Yoan Pirogue et Jordan Lebon.

Il va sans dire que la participation mauricienne aux championnats d’Afrique sera, bien entendu, axée sur le contre-la-montre par équipes, l’épreuve inaugurale de la compétition.

La présélection de juniors est un peu plus élargie, même si le groupe, initialement composé d'une quinzaine d'éléments, a été ramené à dix coureurs. Ainsi, on retrouve ainsi, Dylan Redy, Benito Beemul et Jonathan Ah-Kee, pour ne citer qu'eux.

« Nous avons encore une fois choisi de privilégier la participation des jeunes au vu des résultats ramenés l’année dernière du Maroc », explique-t-on à la FMC.

On se souvient que l’année dernière, la délégation mauricienne avait ramené deux médailles d’argent et une médaille de bronze de son périple marocain. Christopher Lagane avait, en deux occasions, ramené la deuxième place, au contre-la-montre individuel et à la course en ligne. Kimberley Lecourt avait pris une belle troisième place à la course en ligne féminine, s'imposant ainsi comme une des meilleures africaines, se payant par la suite le luxe d'une médaille d'or aux Jeux d'Afrique en septembre 2015.

Coup de poker encore une fois ? « Il existe des chances, en effet. Mais il faudra aussi composer avec les forces en présence », soulignait, en décembre dernier, Jean-Philippe Lagane, vice-président de la FMC.

La FMC planche également sur la participation des deux éléments féminins, Aurélie Halbwachs et Kimberley Lecourt. « Tout dépendra du budget », laisse entendre le vice-président de la FMC. La participation des deux cyclistes sera à suivre, d'autant que Kimberley Lecourt a une médaille de bronze à défendre, et qu'Aurélie Halbwachs revient petit à petit à son niveau.

Il faudra, cependant, se préparer à une rude opposition en terre égyptienne, d'autant que les pays du Nord de l'Afrique ont tous coché ce premier rendez-vous sur leur calendrier. Pour déterminer la meilleure équipe possible, les coureurs seront soumis à des tests chronométrés.

« Mais il ne s'agit pas que des résultats. Il s'agit de voir la cohésion que les coureurs démontreront pendant les exercices », explique encore Jean-Philippe Lagane.