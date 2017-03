CHAMPIONNATS D'AFRIQUE CADET & JUNIOR : Cinq pongistes sélectionnés 

Cinq jeunes pongistes ont été sélectionnés pour les Championnats d'Afrique Cadet & Junior, qui se tiendront du 9 au 15 avril en Tunisie. Nommément Zayyan SK Hossein (Cadet), Ryan Desscann (Cadet) Ivana Desscann (Cadette), Zaynah Sadoolah (Cadette) et Prathna Jalim (Junior Fille). C'est Patrick Sahajein qui les accompagnera, lui qui agira comme chef de délégation. L'équipe quittera le pays le 7 avril et sera de retour le 17. L'objectif sera bien évidemment de faire mieux que les deux dernières années.

Lors de la dernière édition du Championnats d'Afrique Cadet & Junior en Algérie, Prathna Jalim et Ivana Desscann avaient été les seules médaillées, ayant obtenu le bronze chez les cadettes lors de la compétition par équipe. Patrick Sahajein connait le potentiel de ses protégés et soutient que Prathna Jalim est capable de réaliser de belles choses. « Elle est actuellement pas loin de sa meilleure forme et n'est pas très loin des meilleures africaines en termes de niveau. Elle aura une belle carte à jouer d'autant que cette compétition lui servira de préparation en vue des Jeux de la Francophonie, qui se tiendront en juillet en Côte d'Ivoire. »

En 2015 à Maurice, les pongistes locaux avaient terminé parmi les quatre premiers en Afrique chez les cadets. Chez les garçons, les yeux seront rivés sur Zayyan Sheik Hossein et Ryan Desscann. « Je m'attends à ce qu'ils soient sur le podium. Ce sont deux jeunes très talentueux dotés d'un gros potentiel. Ils auront la possibilité de se jauger face aux meilleurs, qui viennent pour la plupart d'Afrique du Nord, soit le pays hôte, l'Égypte ou encore le Nigeria. Tout dépendra aussi du tirage au sort. Mais le plateau s'annonce très relevé », a ajouté le chef de délégation.

Ces jeunes sélectionnés font partie de la présélection pour les Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI), qui se tiendra sur le sol mauricien. À titre d'information, les quatre premiers du simple chez les garçons et filles seront désignés pour représenter le continent africain lors du World Cadet Challenge.

La délégation mauricienne

Zayyan SK Hossein (Cadet)

Ryan Desscann (Cadet)

Ivana Desscann (Cadette)

Zaynah Sadoolah (Cadette)

Nandeshwaree Jalim (Junior Fille)

Patrick Sahajasein (Chef de délégation/Coach)

DTN : Cédric Rouleau en poste à partir du 1er juillet

Le Français Cédric Rouleau, 38 ans, occupera la fonction de Directeur technique national (DTN) de tennis de table à partir du 1er juillet. L'Association mauricienne de tennis de table (AMTT) attendait la confirmation du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS)— Feu vert obtenu mardi dernier.

Le technicien n'est pas à sa première visite à Maurice, puisqu'il a déjà animé des cours d'entraîneurs et des stages avec les pongistes mauriciens l'année dernière. Cédric Rouleau s'est en outre fait un nom sur le continent en occupant le poste de DTN en Algérie. Cette sélection avait d'ailleurs brillé lors des Championnats d'Afrique Cadets et Juniors dont Maurice avait accueilli. Sous sa férule, les sélectionnées juniors féminines avaient décroché leur première médaille d'or par équipe dans cette compétition.

Le contrat de l'actuel DTN, la Chinoise Chen Lei, arrive à échéance à la première semaine de mai. « Comme pour tous les DTN, son contrat est bien évidemment renouvelable sur un an, mais sa priorité demeure les Jeux des îles de l'océan Indien de 2019 », a fait ressortir Vimal Basanta Lala, président de l'AMTT. « C'est un formateur de l'ITTF et son apport sera très bénéfique pour nous. Il va certainement rehausser notre structure et contrôlera les deux sélections nationales. Sa présence permettra aussi de mettre en place des projets pour faire venir des 'sparring partners' français sur une base régulière, étant donné qu'il est associé à un centre de haut niveau à Nice ».

ANOU ZUER PING PONG PROJECT, AUJOURD'HUI : Une nouveauté partie pour durer

L'Association mauricienne de Tennis de Table (AMTT) lance aujourd'hui l'un de ces projets, à savoir "Anou zuer ping pong project", qui se tiendra chaque mois, avec la collaboration des différentes municipalités de l'île et des District Councils. Cette première compétition aura lieu à Quatre-Bornes dans le hall municipal aujourd'hui à 9h30 et sera exclusivement reservée aux habitants de la Ville des Fleurs. Les catégories engagées sont les U11, U15, plus de 15 ans, plus de 40 ans et plus de 60 ans, hommes et dames. À noter que pour les catégories enregistrant moins de trois participants, les compétitions n'auront pas lieu. Le déjeuner et les collations seront offerts.