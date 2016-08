CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JR (par équipes) : Maurice en bronze

Battus par l'Égypte 3-0, les badistes mauriciens ont finalement terminé sur la troisième marche du podium avec l'Afrique du Sud, jeudi matin, en échouant en demi-finales du tournoi par équipes des Championnats d'Afrique juniors qui se tiennent depuis mardi à Casablanca au Maroc. L'Algérie, surprenante dominatrice de l'Afrique du Sud 3-2 dans l'autre carré, s'est à son tour inclinée 1-3 contre l'Égypte en finale.

L'Égypte, qui règne désormais sur le continent chez les juniors dans le tournoi par équipes, est très attendue à partir d'aujourd'hui dans le tournoi individuel après un jour de repos hier. Tirée dans le même groupe que l'Afrique du Sud, les Égyptiens ont survolé toutes les équipes du groupe A pour terminer en tête avec 8 pts devant l'Afrique du Sud (6 pts) et l'Ouganda (2 pts), avant d'éliminer Maurice en demi-finales.

Dans le groupe B, Maurice, qui a dominé la Côté d'Ivoire, le Maroc (5-0) puis la Zambie 3-2, concéda sa seule défaite contre l'Algérie 3-2 dans ce qui fut le match au sommet du groupe. Une victoire lui aurait permis d'éviter en demi-finales l'Égypte. Mais le sort en a décidé ainsi pour les coéquipiers d'Alexandre Bongoût et Kobita (Rheeya) Dookhee.

L'équipe mauricienne est accompagnée du DTN, l'Indonésien Annas Jauhari, ainsi que de Rajen Pultoo, membre du l'Association mauricienne de badminton. Outre les deux badistes précités, les autres éléments de l'équipe sont Shania Leung, Séphora Martin et Ganesha Mungrah, ainsi que Melvin Appiah, Atish Pultoo et Khabir Teeluck. Ils sont tous engagés au tournoi individuel qui prend fin lundi.

Les résultats

1re journée (mardi 22 août)

Groupe B

Maurice b. Côte d'Ivoire 5-0

Alexandre Bongoût b. Alex Patrick Zolobe 21-9, 21-6

Shania Leung b. Aïcha Laurence N'Dia 21-6, 21-4

Alexandre Bongoût-Melvin Appiah bb. Patrick et Emmanuel Zolebe 21-13, 21-5

Shania Leung-Kobita Dookhee bb. N'Dia-Chantal Markouma 21-2, 21-9

Melvin Appiah-Kobita Dookhee bb. Emmanuel Zolobe-Chantal Markouma 21-4, 21-2

Algérie b. Maroc 5-0

Groupe A

Af Sud b. Ouganda 4-1

Égypte b. Seychelles 5-0

2e journée (mardi 23 août)

Groupe B

Zambie b. Côte d'Ivoire 5-0

Maurice b. Maroc 5-0

Khabir Teeluck-Séphora Martin bb. Khawla Makrane-Imranne Bellamouni 21-11, 21-8

Atish Pultoo b. Souhaib El Anami 21-11, 21-8

Kobita Dookhee b. Houda Erraihane 21-3, 21-2

Atish Pultoo-Khabir Teeluck bb. Yassine Lamtali-Ayoube Machiche 21-6, 21-3

Séphora Martin-Ganesha Mungrah bb. Houda Erraihane-Khawla Makrane 21-7, 21-11

Groupe A

Af Sud b. Seychelles 5-0

Égypte b. Ouganda 4-1

3e journée (mercredi 24 août)

Groupe A

Égypte b. Af Sud 3-2

Ouganda b. Seychelles 3-2

Groupe B

Algérie b. Côte d'Ivoire 5-0

Maurice b. Zambie 3-2

Melvin Appiah-Kobita Dookhee bb. Ezra Mulenga-Pénélope Malenda 21-13, 21-11

Kalombo Mulenga (Zam) b. Alexandre Bongoût 21-14, 21-15

Shania Leung b. Mary Chilambe 21-13, 21-13

Kalombo Mulenga-Chongo Ezra Mulenga (Zam) bb. Alexandre Bongoût-Melvin Appiah 21-8, 21-11

Shania Leung-Kobita Dookhee bb. Mary Chilambe-Penelope Mudenda 21-11, 21-10

Côte d'Ivoire b. Maroc 4-1

Algérie b. Zambie 4-1

Algérie b. Maurice 3-2

Ycine Majed Balahouane (Alg) b. Melvin Appiah 21-19, 21-10

Halla Bouksani (Alg) b. Shania Leung 21-11, 21-17

Majed Balahouane-Samy Khadi (Alg) bb. Atish Pultoo-Khabir Teeluck 21-17, 21-18

Kobita Dookhee-Shania Leung bb. Linda Mazri-Sirine Ibrahim 21-11, 14-21, 21-10

Melvin Appiah-Kobita Dookhee bb. Linda Marzi-Samy khadi 11-7 (abn)

Zambie b. Maroc 4-1

Classement avant les demi-finales

Groupe A : Égypte 6 pts, Af Sud 4 pts, Ouganda 2 pts, Seychelles 0 pts

Groupe B : Algérie 8 pts, Maurice 6 pts, Zambie 4 pts, Côte d'Ivoire 2 pts, Maroc 0 pts

Demi-finales et finale (jeudi 25 août

Égypte b. Maurice 3-0

Algérie b. Afrique du Sud 3-2

Finale : Égypte b. Algérie 3-1