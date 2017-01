CHAMPIONNATS D'AFRIQUE JUNIORS U18 : Une rude opposition pour les Mauriciens

Les joueurs mauriciens s'apprêtent à prendre part aux Championnats d'Afrique juniors U18 en Tunisie, prévus du 5 au 12 février. Il s'agit d'Amaury de Beer (351e mondial), Zara Lennon (364e mondiale), Amélie Boy (330e mondiale), alors que Christopher Fok Kow figure sur la liste d'attente de la Confédération africaine de tennis (CAT). Ce dernier a, pour rappel, intégré le Centre d'entraînement ITF du Maroc pour une année, aux côtés de Zara Lennon. Les deux joueurs mettront ensemble le cap sur la Tunisie, alors que De Beer devrait débarquer de France avec son entraîneur, tandis qu'Amélie Boy se trouve en Afrique du Sud depuis la semaine dernière. Ils seront tous coachés sur place par les techniciens de l'International Tennis Federation (ITF).

Autant dire que les locaux n'auront pas la partie facile dans cette compétition considérée comme étant très relevée, classée toute proche des tournois juniors de Grand Chelem. Qui plus est, ce tournoi est précédé de deux « warm-up events », à savoir l'ITF Junior Tunisia 1 (grade 2/terre battue), qui a débuté le 24 janvier et qui connaîtra son dénouement aujourd'hui, et l'ITF Junior FTT 2017 (grade 2-hard court), qui débutera le mardi 31 courant et prendra fin le 5 février. À noter que ces deux compétitions accueillent un grand nombre de joueurs non africains bien placés au classement mondial juniors. Pour rappel, Amaury de Beer, Zara Lennon et Amélie Boy n'en sont pas à leur baptême de feu, ayant déjà pris part à l'édition précédente, toujours en Tunisie.

On se souvient qu'ils avaient tous été sortis au deuxième tour, De Beer chutant face à l'Égyptien Omar Felkadi (363e ITF) 0-6 et 4-6. S'agissant des filles, Boy avait été battue par la Sud-Africaine Lee Barnard (classée no 4 et 112e jr mondiale) 2-6, 7-6 (6), 1-6 alors que Lennon n'avait pas été en mesure de faire la différence contre Zani Barnand (90e ITF), s'inclinant 3-6 et 2-6. Hemanshu Rambojun avait de son côté été éliminé au premier tour, lui qui s'est également incliné en quart de finale avec son compatriote De Beer en double garçons. Autant dire que cette fois, les locaux seront un peu plus aguerris (à l'exception de Fok Kow). Espérons qu'ils arrivent à progresser pour faire honneur au quadricolore national.

L'on retiendra qu'Amaury de Beer a connu une progression au classement international junior, montant de neuf rangs lors de la mise à jour du 23 janvier. Il doit d'ailleurs cette progression à sa place en demi-finale au tournoi Ramat-Gan en Israël, qui avait eu lieu du 16 au 21 janvier. Lors de la semaine écoulée, il a enchaîné avec la deuxième étape du tournoi israélien, avant d'être éliminé au deuxième tour du tableau principal. Il pointe désormais à la 351e place mondiale.

Chez les filles, Amélie Boy reste la première Mauricienne, pointant à la 330e place mondiale alors que Zara Lennon occupe la 364e position. Les favoris de ces Championnats d'Afrique juniors U18 sont les Sud-Africains Richard Thongoana (85e jr ITF) et Joshua Howard-Tripp (83e Jr ITF) en masculin alors qu'en féminin, la Burundaise Sada Nahimana (101e) et la Marocaine Diae El Jardi (148e) s'imposent parmi les favorites.