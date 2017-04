CHAMPIONNATS D'AFRIQUE : La sélection dévoilée la semaine prochaine

On connaîtra d'ici une semaine les noms des coureurs qui représenteront Maurice aux championnats d'Afrique de VTT, qui se tiendront du 11 au 14 mai à Bel Ombre. Maurice, rappelons-le, avait hérité de l'organisation du rendez-vous continental au début du mois d'avril.

La sélection sera constituée d'une quinzaine de coureurs, selon Jean-Philippe Henry, président de la commission VTT. « Nous nous donnons jusqu'à la fin de la semaine pour dévoiler les noms des coureurs qui seront appelés à évoluer en sélection », précise le président de la commission. Cela dit, tout semble indiquer qu'on retrouvera, entre autres, Aurélie Halbwachs, Yannick Lincoln et Ryan Lenferna dans le groupe final. « Ce sont les meilleures chances de médailles du côté mauricien. »

Ryan Lenferna a par ailleurs remporté des courses provincales en Afrique du Sud. La Fédération mauricienne de cyclisme (FMC) a donc décidé de faire appel à lui pour représenter le pays. « Ces coureurs représentent des chances de médailles en cross-country et en marathon. » Précisons que la course de cross-country se tiendra le 11 mai et que le marathon aura lieu le 14.

Cela dit, il reste encore à découvrir les 12 autres membres de la sélection, qui seront répartis en quatre catégories. Maurice sera en effet représentée chez les hommes (seniors, juniors et U23) et chez les seniors dames seulement. « Nous n'avons pas eu de représentantes en moins de 23 ans et en juniors. »

Par ailleurs, l'événement, qui se tiendra dans deux semaines, devrait accueillir une dizaine de pays. Si l'Afrique du Sud, la Namibie, le Zimbabwe, le Swaziland et le Lesotho ont déjà confirmé leur présence, le comité organisateur et la commission VTT s'attendent à recevoir d'autres demandes d'inscription dans les jours qui viennent. « D'autres pays devraient confirmer leur participation prochainement. Nous nous attendons à la présence de deux autres nations africaines. »

À l'heure actuelle, le budget pour l'organisation de la compétition est déjà bouclé. À en croire Jean-Philippe Henry, le montant total s'élève à un peu plus d'un million de roupies. Somme qui est déjà réunie. « Nous avons eu l'apport des sponsors, qui ont accepté de nous aider. Je tiens d'ailleurs à les remercier pour leur soutien. » Au rang des mécènes qui sont associés à l'organisation des championnats d'Afrique de VTT, on retrouve Heritage Resorts, qui sera l'hôte de la compétition, United Basalt Products, STL et Rentacolor.