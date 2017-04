CHAMPIONNATS D'AFRIQUE : La sélection mauricienne se dessine

La sélection mauricienne en vue des championnats d'Afrique de triathlon (7 mai à Hammamet en Tunisie) commence à se dessiner. La deuxième et dernière course de préparation à cette échéance a permis de le constater dimanche dernier à Poste Lafayette. Les meilleurs y ont affiché leurs bonnes dispositions malgré une mer assez grosse et un temps pas vraiment idéal.

La course de sélection a été avancée du 9 avril à dimanche dernier en raison du départ d'une équipe composée de six garçons et deux filles à l'île sœur pour participer aux championnats régionaux jeunes et juniors qui se tiendront le week-end du 8-9 à Ste-Suzanne. Ce déplacement qui répond à l'invitation de la ligue réunionnaise permettra surtout à la Fédération mauricienne (FMTri) de compléter sa sélection pour la Tunisie.

Il faut préciser que la FMTri a déjà à ce jour retenu les noms des deux expatriés que sont Gregory Ernest (France) et Timothée Hugnin (Af. Sud), ce dernier ayant décroché récemment le bronze chez les juniors aux championnats d'Afrique du Sud. Les autres éléments seront sélectionnés au retour de La Réunion en se basant sur leurs performances réalisées à Ste-Suzanne, nous a précisé le président de la FMTri, Alain St Louis.

Les huits jeunes qui se rendront à La Réunion sont Loïc L'Entêté, Alexandre Agathe (jr), Loïc Mariette, Emilio L'Aiguille, Hans Marjolin, Jean-Ian Toinette (jeunes), ainsi que Laëticia D'Autriche et Zara Toinette (jeunes). L'épreuve réunionnaise s'annonce à la fois très disputée et décisive car elle servira par la même occasion de sélection aux championnats de France.

Reste que dimanche dernier, les prétendants à la sélection de l'échéance africaine se sont mis une fois de plus en évidence après leur précédente sortie effectuée le samedi 12 mars lors de la Coupe de l'Indépendance, toujours à Poste Lafeyette. Cette précédente course comptant pour la 2e étape des Triathlon Séries avait également servi de préparation aux jeunes dans le cadre d'un stage conjoint mené avec les jeunes réunionnais du Club Aquatique du Chaudron (CAC).

Les Réunionnais Tristan Drouin, Adrien Pajaniandry et Sébastien Lamia avaient réalisé un tir groupé en U11. En U15, le Mauricien Loïc Mariette, meilleur de sa catégorie, s’est classa 3e, devancé par les Réunionnais Franck Victoire et Nicolas Zemmire. Par contre, en féminin, Laëticia D'Autriche et Zara Toinette ont imposé leur domination en s'appropriant les deux premières places devant la Réunionnaise Léa Boyer. Dans la course des juniors, le Mauricien Alexandra Agathe termine 2e, loin derrière le Réunionnais Thomas Ninon.

Par ailleurs, Loïc Mariette et Laëticia D'Autriche, qui devaient participer prochainement à un camp d'entraînement à Sharm El Sheikh en Égypte, suivront le même stage en Tunisie, soit une semaine avant les championnats d'Afrique. Ils seront accompagnés de Janot Fra, de l'Union Sportive Le Hochet (USLH), qui participera lui à un atelier formation d'entraîneurs de niveau 1.

Les résultats

Samedi 12 mars (Coupe de l'indépendance)

Aquathlon

U12 (600m cap, 250 m natation, 600 m cap)

Garçons : 1. Florian D'Autriche (Tri-Ex) 6'02

Filles : 1. Suhaylah Sakauloo (USLH) 6'03

Triathlon

U11 (200 m natation, 5 km vélo, 1,25 km cap)

Garçons : 1. Tristan Drouin (CAC) 22'34, 2. Adrien Pajaniandry (CAC) 22'45, 3. Sébastien Lamia (CAC) 24'23, 4. Jérémie L'Aiguille (Triport) 26'12, 5. Suhayl Sakauloo (USLH) 29'32

Filles : 1. Léa Valcares (CAC) 23'42, 2. Shamila Appadoo (CAC) 23'43, 3. Paloma Ricquebourg (CAC) 26'57

U15 (375 m natation, 10 km vélo, 2,5 km cap)

Garçons : 1. Franck Victoire (CAC) 35'57, 2. Nicolas Zemmire (CAC) 36'42, 3. Loïc Mariette (Triport) 37'47, 4. Emilio L'Auguille (Triport) 39'41, 5. Hans Marjolin (Triport) 39'51, 6. Benjamin Lamia (CAC) 42'01, 7. Jean-Ian Toinette (CSSC) 43'38

Filles : 1. Laeticia D'Autriche (Tri Ex) 42'08, 2. Zara Toinette (CSSC) 43'36, 3. Léa Boyer (CAC) 45'50, 4. Eva Desvaux (CAC) 48'56, 5. Kaesia L'Aiguille (Triport) 49'45, 6. Marina Valcares (CAC) 59'21

Juniors (750 m natation, 20 km vélo, 5 km)

Garçons : 1. Thomas Ninon (CAC) 1h08’27, 2. Alexandre Agathe (TCRB) 1h27'36 Lucas Alamelou (CAC) disq

U 23 (1 500m natation, 40 km vélo, 10 km cap)

1. Laurent L'Entêté (TCRB) 2h16’10

Duathlon

U11-15 (1,25km cap, 5 km vélo, 1,25 km cap)

Garçons : 1. Nivesh Moochooram (USLH) 6'13, 2. Darius Fra (USLH) 6'14, 3. Ezékiel Fra (USLH) 6'17

U15 (1,25 km cap, 5 km vélo, 1,25 km cap)

Garçons : 1. Olivier Fra (USLH) 6'11, 2. Warren Samireddy (USLH) 6'16

Jeunes (2,5 km cap, 10 km vélo, 1,25 km cap)

1. Mathieu Fra (USLH) 26'54

Seniors (5 km cap, 20 km vélo, 2,5 km cap)

Garçons : 1. Quincy Bavajee (USLH) 1h17’01



Dimanche 26 mars

Triathlon

Jeunes U15 (375 m natation, 10 km vélo, 2,5 km cap)

1. Loïc Mariette (Triport) 38'31, 2. Emilio L'Aiguille (Triport) 38'32, 3. Hans Marjolin (Triport) 39'22, 4. Jean-Ian Toinette (CSSC) 40'27, 5. Bhisma Boolkha (Triport) 40'38

Filles : 1. Laetitia D'Autriche (Tri-Extrême) 40'42, 2. Zara Toinette (CSSC) 46'02

U11 (200 m natation, 5 km vélo, 1,25 km cap)

1. Jérémie L'Aiguille (Triport) 30'25 2. Alvin Poinen (Triport) 30'34

Juniors (750 m natation, 20 km vélo, 5 km cap) : 1. Loïc L'Entêté (TCRB) 1h09’59, 2. Alexandre Agathe (TCRB) 1h29"30

U23 (1500 m natation, 40 km vélo, 10 km cap) : 1. Laurent L'Entête (TCRB) 2h17’11

Duathlon

U15 (1,25 km cap, 5 km vélo, 1,25 km cap) : 1. Suhayl Sakauloo (USLH) 29'10, 2. Warren Samireddy (USLH) 31'02

U11 (625 m cap, 25, km vélo, 625 m cap) : 1. Nivesh Moochooram (USLH) 27'07, 2. Darius Fra (USLH) 28'11, 3. Ezékiel Fra (USLH) 29'08, 4. Grégory Bavajee (USLH) 31'02, 5. Gary Bavajee (USLH) 31'03

Senior (5 km cap, 20 km vélo, 2,5 km cap) : Quincy Bavajee (USLH) 1h23’14