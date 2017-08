CHAMPIONNATS DU MONDE 2017 : Le stage en Allemagne confirmé

Ce sera finalement en Allemagne que les trois boxeurs mauriciens entameront leur préparation finale en vue des championnats du monde Elite. Si dans un premier temps, le staff technique de l’Association mauricienne de boxe (AMB) avait envisagé un stage en Russie, le choix s’est au bout du compte porté sur l’Allemagne qui abritera du reste cette compétition.

Jordy Vadamootoo, John Colin et Merven Clair effectueront donc le déplacement le 10 courant en compagnie du Conseiller technique d’origine cubaine, Roberto Ibanez. Ce stage devrait également regrouper des boxeurs américains, cubains et européens. Par la suite, la délégation mauricienne sera complétée par la venue d’Indiren Ramsamy, président de l’AMB, qui profitera de ce déplacement pour établir des contacts. Pour rappel, ces Mondiaux, qui concerneront les boxeurs qualifiés à l’issue des différentes compétitions continentales, se dérouleront au Sports Hall d’Hambourg du 25 août au 3 septembre.

Les trois qualifiés étaient du reste en action, samedi dernier à Vacoas, dans le cadre de la cinquième édiition du MBC Tour. C’est ainsi que Jordy Vadamootoo, qui a évolué dans une catégorie supérieure, soit celle des -60 kg, s'est incliné face à John Colin. De son côté, Merven Clair qui se retrouvait également dans une catégorie supérieure, à savoir celle des -75 kg, a pris la mesure de Jean-Luc Rosalba. Au cours de cette même soirée, quatre participants aux derniers championnats d’Afrique étaient également en action. Sharvin Kumar Beedassee (-49 kg) et David Rolfo (-52 kg) ont fait parler leur expérience aux dépens de Teezaghen Patchay et Stephano Jolicoeur respectivement. De son côté, Cedric Olivier, champion national chez les -91 kg, mais en action chez les -81 kg lors de la compétition continentale, retrouvait les -91 kg avec comme adversaire Kennedy St Pierre. Ce dernier faisait la différence. Les jeunes du Pôle Espoirs de même que les éléments féminins étaient également sollicités, et les vainqueurs ont été Thierry Dupré, Niven Chemben, Loic Michel et Mylène Ithier.

Par ailleurs, les championnats nationaux juniors se dérouleront à partir de mercredi prochain à Vacoas. La visite médicale, la pesée et le tirage au sort se dérouleront le premier jour, tandis que les finales se tiendront samedi à partir de 14 h. Cette compétition concerne les jeunes nés en 2001 et 2002, et les combats seront longs de trois rounds de deux minutes. Elle vient ainsi suppléer au report du Tournoi de la CJSOI qui devrait être organisé à Maurice vers la fin de cette année.