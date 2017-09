CHAMPIONNATS DU MONDE SUR ROUTE : Halbwachs termine 45e, Redy à la 65e place

Les cyclistes mauriciens Aurélie Halbwachs et Dylan Redy ont débuté hier leur campagne à Bergen en Norvège, où se tiennent les championnats du monde sur route. Pour leur première sortie, les deux coureurs affrontaient le contre-la-montre individuel, qu’ils ont terminé aux 45e et 65e places respectivement.

Les adversaires étaient trop forts pour eux. Mais les coureurs auront terminé le parcours — 21,1 km — avec une difficulté avec une inclinaison similaire à celle de Cluny, selon Aurélie Halbwachs. Forte de ses deux titres de championne d’Afrique sur route — contre-la-montre individuel et course en ligne —, elle s’est élancée en 30e position. À l’arrivée, une 45e place, avec un chrono de 33’11, à 5’01 de la Néerlandaise Annemiek Van Vleuten, sacrée en seulement 28’50 devant sa compatriote Anna Van Der Breggen et l’Australienne Katrin Garfoot.

Dylan Redy, pour sa part, a pris la 65e place de l’épreuve individuelle, en 31’32. Parti lui aussi en 30e position, le coureur est toutefois tombé sur plus fort que lui. Il faut savoir que c’est le Britannique Thomas Pidcock qui a enlevé le maillot arc-en-ciel en 28’02, devant l’Italien Antonio Puppio et le Polonais Filip Maciejuk. Le Mauricien échoue à 3’30 du vainqueur.

Le programme mondial n’est pas pour autant fini pour les deux Mauriciens. Ils doivent encore affronter la course en ligne en fin de semaine. Ils devront réaliser un tour de force puisqu’ils vont affronter toutes les équipes qui se retrouveront au sein de ce peloton.