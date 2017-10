CHAMPIONNATS DE MAURICE : Entre 150 et 200 judokas mauriciens et rodriguais sur le tatami

Après plus d’un mois d’attente, les judokas pourront concourir au titre de champion de Maurice les 2-3 décembre au dojo national à Grande-Rivière Nord-Ouest. Ils seront entre 150 et 200 judokas mauriciens et rodriguais dans diverses catégories en lice.

« On s’attend un très beau championnat car les judokas ont progressé durant cette année », nous dit le président du Caretaker Commitee, François de Grivel. Ce dernier invite davantage de clubs à s’enregistrer car jusqu’ici seul huit à travers l’île se sont inscritsà ces championnats nationaux.

Un mois déjà que l’entraîneur national, Priscilla Cherry, nous a déclaré que les judokas sont tous prêts pour cette échéance. Il leur reste simplement à donner le meilleur lors de cette compétition. Souhaitons qu’aucun incident ne se produise à nouveau. Car lors de la précédente édition, une dispute entre deux arbitres a conduit à la suspension de la compétition pendant plusieurs minutes.

Un autre dossier a été envoyé au board du Caretaker Commitee, celui de la validation d’un nouveau directeur technique national en la personne de Frédéric Feuillet. « Ce dossier est toujours en discussion, une décision sera prise prochainement », souligne François de Grivel. À savoir que Frédéric Feuillet a déjà opéré à Maurice de 1991 à 1994.

Les champions minimes-cadets 2016

Garçons

Minimes

-38kg : Michael Cangaya (Cassis)

-42 kg : Enzy Fangoo (Gran Bel Air)

-46 kg : Cédric Ravina (Beau Bassin)

-50kg : Cloë Samuel (Ste Croix)

-55 kg : Adrien Yvan (Ste Croix)

-60 kg : Désiré Bégué (Pte aux Sables)

-73kg : Dylan Durhone (Beau Bassin)

+73kg : Dylan Résidu (Cassis)

Cadets

-50kg : Mc Dynest Résidu (Cassis)

-55kg : Ivan Flora (Bambous)

-60kg : Xavier Milazar (Rodrigues)

-66kg : Shane Heera (Briquetterie)

-73kg : Daniellito Perrine (Rodrigues)

+ 81kg : Ivan Moignon (Cassis)

-81kg : Adriano Volbert (Rodrigues)

Filles

Minimes

-36kg : Stacy Ratzeezanat (Briquetterie)

-44kg : Gabriella Milazar (Rodrigues)

-52kg : Aurélie Noël (Cassis)

-57kg : Anastasia Stafford (Briquetterie)

+ 63kg : Marie Antoine (Pte aux Sables)

-63kg : Noémia Carron (Ste Croix)

Cadets

-44kg : Élodie Pierre-Louis (Ste Croix)

-48kg : Mélodie Pierre-Louis (Ste Croix)

-52kg : Anne Cupidon (Rodrigues)

-57kg : Tancy Évenor (Rodrigues)

-63kg : Tracy Durhone (Beau Bassin)

+ 63kg : Mariana Joseph (Briquetterie)