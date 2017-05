CHAMPIONNATS NATIONAUX 1B, 2A ET 2B : La course à la promotion lancée

Après la Republic Cup et en attendant les championnats nationaux 1A, l'Association mauricienne de volley-ball continue ses activités avec la tenue des championnats 2A et 2B au niveau masculin et 1B chez les dames. Trois compétitions qui seront disputées sur une ligue simple et qui se dérouleront au gymnase Pandit-Sahadeo à Vacoas, à partir de ce soir.

Du côté du championnat 2A, elles seront huit formations engagées dans la course au titre et à la promotion chez l'élite. Relégué la saison dernière, le Ernest Florent VBC devrait être un sérieux postulant, au même titre que l'Association Sportive Baie du Cap, runner-up de la dernière édition derrière l'Union Sportive de La Flora. Les autres équipes en lice seront l'Association Sportive Vacoas-Phœnix, l'Association Sportive Roches Noires, La Tour Kœnig SC, Camp de Masque Pavé Blue Beach SC, Trou d'Eau Douce SC et le néo-promu Buswell VBC.

Pour ce qui est du championnat 2B, on notera la présence de deux nouvelles équipes, à savoir Triolet Revengers SC et Flic en Flac Blue Stars SC. Elles seront en compétition avec Goodlands Youngstars VBC, Écroignard SC et La Gaulette SC. Quant au championnat féminin 1B, il se déroulera sur trois jeudis consécutifs. Le tenant du titre, le Mahébourg VBC, trouvera sur sa route Trou aux Biches Sharks, Goodlands Youngstars VBC et Buswell VBC. Cette dernière formation effectuera son retour à la compétition, après un retrtait la saison dernière.

LE CALENDRIER

Championnat masculin 2A

Ce soir : Ernest Florent VBC/Buswell VBC et AS Vacoas-Phœnix/Camp de Masque Pavé Blue Beach SC (18h30). AS Baie du Cap/Trou d’Eau Douce SC et AS Roches Noires/La Tour Koenig SC (19h30)

Mercredi 24 mai : Buswell VBC/La Tour Koenig SC et Camp de Masque Pavé Blue Beach SC/AS Roches Noires (18h30). Trou d’Eau Douce SC/AS Vacoas-Phœnix et Ernest Florent VBC/AS Baie du Cap (19h30)

Mercredi 31 mai : AS Roches Noires/Trou d’Eau Douce SC et AS Vacoas-Phœnix/Ernest Florent VBC (18h30). AS Baie du Cap/Buswell VBC et La Tour Koenig SC/Camp de Masque Pavé Blue Beach SC (19h30)

Mercredi 6 juin : Buswell VBC/Camp de Masque Pavé Blue Beach SC et AS Baie du Cap/AS Vacoas-Phœnix (18h30). Ernest Florent VBC/AS Roches Noires et Trou d’Eau Douce SC/La Tour Koenig SC (19h30)

Mercredi 13 juin : AS Vacoas-Phœnix/Buswell VBC et La Tour Koenig SC/Ernest Florent VBC (18h30). AS Roches Noires/AS Baie du Cap et Camp de Masque Pavé Blue Beach SC/Trou d’Eau Douce SC (19h30).

Mercredi 20 juin : Buswell VBC/Trou d’Eau Douce SC et Ernest Florent VBC/Camp de Masque Pavé Blue Beach SC (18h30). AS Baie du Cap/La Tour Koenig SC et AS Vacoas-Phœnix/AS Roches Noires (19h30).

Jeudi 28 juin : AS Roches Noires/Buswell VBC et La Tour Koenig SC/AS Vacoas-Phœnix (18h30). Camp de Masque Pavé Blue Beach SC/AS Baie du Cap et Trou d’Eau Douce SC/Ernest Florent VBC (19h30).

Championnat masculin 2B

Demain : Ecroignard SC/Flic en Flac Blue Stars SC et La Gaulette SC/Triolet Revengers SC (19h30)

Jeudi 1 juin : La Gaulette SC/Goodlands Youngstars VBC et Triolet Revengers SC/Flic en Flac Blue Stars SC (19h30)

Jeudi 8 juin : Goodlands Youngstars VBC/Triolet Revengers SC et Ecroignard SC/La Gaulette SC (19h30)

Jeudi 15 juin : Triolet Revengers SC/Ecroignard SC et Flic en Flac Blue Stars SC/Goodlands Young Stars VBC (19h30)

Championnat féminin 1B

Demain : Club Sportif de Mahébourg/Goodlands Youngstars VBC et Trou aux Biches Sharks/Buswell VBC (18h30)

Jeudi 25 mai : Club Sportif de Mahébourg/Trou aux Biches Sharks et Buswell VBC/Goodlands Youngstars VBC (18h30)

Jeudi 1 juin : Club Sportif de Mahébourg/Buswell VBC et Trou aux Biches Sharks/Goodlands Youngstars VBC (18h30)