CHAMPIONNATS NATIONAUX 2017 : La course à la consécration lancée demain

Plus de doute possible. Ce sera définitivement demain matin que sera donné le coup d’envoi du championnat masculin de handball. Au gymnase de Phœnix, ce sera le duel Plaisance HBC/Curepipe Rangers en lever de rideau à 9h45. Par la suite, à 11h30, l’Association Sportive Vacoas-Phœnix sera à l’épreuve de l’ASPL 2000 en attendant son premier duel au sommet face à l’Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill dimanche prochain. Quant au championnat féminin, il débutera samedi prochain avec la rencontre Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill/Curepipe Starlight.

Le fait marquant du dernier championnat qui s’est achevé en février dernier aura été la prestation du Curepipe Starlight, qui a mis fin à de longues années de règne de l’USBBRH. Toutefois, l’équipe de la ville lumière aura à évoluer sans certains de ses éléments clés cette fois, notamment les gardiens de but Jonathan Ramsamy et Jason Salmy, de même que Vincent Virginie. Néanmoins, le désir de se retrouver de nouveau sous les feux de la rampe demeure toujours présent. « Nous avons une équipe qui se tient et qui fera montre de la même combativité. Nous défendrons chèrement nos chances », maintient un de ses dirigeants, Benoît Souchon. Ce dernier souligne compter sur Gilles Chowrimootoo et Nick Perrine dans les buts, et quelques autres éléments des Bambous Wanderers afin de mener la barque à bon port.

Selon Benoît Souchon, les adversaires les plus coriaces devraient être l’USBBRH et l’ASVP. Afin de contrecarrer les intentions de ces deux gros bras, il souhaite que la motivation soit présente, après ces longs mois d’inactivité. Quoi qu’il en soit, dans l’optique de donner un nouvel élan à cette discipline, il se veut reconnaissant à la nouvelle équipe aux commandes de la fédération.

Du côté de l’USBBRH, on ne veut pas placer la barre à très bonne hauteur dans un premier temps. « Nous préparons la relève et nous possédons un effectif relativement jeune », explique un des responsables du groupe, Cédric Kistohurry. Un effectif qui comprend désormais trois anciens éléments des Quatre Bornes Warriors, à savoir Bryan Buckland, Daryl David et Jean Marie. Toutefois, l’équipe des villes sœurs devrait jouer les premiers rôles. « Certes, nous jouerons pour le plaisir. Reste que si nous nous trouvons en position de gagner, nous ne laisserons pas passer notre chance », précise Cédric Kistohurry.

L’ASVP, qui avait fait forte impression la saison dernière, aura également son mot à dire. Et ce, malgré le départ du Français Mathieu Comté. « Nous avons perdu un excellent élément. Il a dû regagner son pays au début de ce mois », souligne l’entraîneur Jason Chellen. Ce dernier pourra toutefois compter sur d’autres éléments valables, mais ne hausse pas pour autant les enchères. « Nos prétentions sont modestes et nous ne pensons pas au titre. L’essentiel dans un premier temps sera de donner le maximum sur le terrain et constater où nous nous situons. » L’occasion sera sans doute donnée lors de ce duel face à l’USBBRH.

Si ces trois équipes semblent se démarquer, il n’en demeure pas moins que les trois autres, à savoir le Plaisance HBC, les Curepipe Rangers et l’ASPL 2000, tenteront de jouer les trouble-fête. Ce qui rendra la compétition encore plus attrayante.

Calendrier manche aller

MASCULIN

Demain : Plaisance HBC/Curepipe Rangers (9h45) et ASVP/ASPL 2000 (11h30)

Dimanche 8 octobre : USBBRH/ASVP (11h30)

Samedi 14 octobre : USBBRH/ASPL 2000 (19h)

Dimanche 15 octobre : Curepipe Starlight/Plaisance HBC (9h45)

Samedi 21 octobre : Curepipe Rangers/ASVP (19h)

Dimanche 22 octobre : USBBRH/Curepipe Starlight (11h30)

Samedi 28 octobre : ASPL 2000/Plaisance HBC

Dimanche 29 octobre : Curepipe Rangers/Curepipe Starlight (9h45)

Dimanche 5 novembre : Curepipe Rangers/USBBRH (9h45) et Curepipe Starlight/ASPL 2000 (11h30)

Samedi 11 novembre : ASVP/Plaisance HBC (19h)

Dimanche 12 novembre : Curepipe Rangers/ASPL 2000 (9h45)

Samedi 18 novembre : Curepipe Starlight/ASVP (19h)

Dimanche 19 novembre : USBBRH/Curepipe Rangers (11h30)

FÉMININ

Samedi 7 octobre : USBBRH/Curepipe Starlight (17h)

Dimanche 15 octobre : Curepipe Rangers/Plaisance HBC (11h30)

Dimanche 22 octobre : ASVP/Plaisance HBC (9h45)

Samedi 28 octobre : USBBRH/ASVP (17h)

Dimanche 29 octobre : Curepipe Rangers/Curepipe Starlight (11h30)

Samedi 4 novembre : ASVP/Curepipe Rangers

Samedi 11 novembre : USBBRH/Plaisance HBC (17h)

Dimanche 12 novembre : Curepipe Starlight/ASVP (11h30)

Samedi 18 novembre : Plaisance HBC/Curepipe Starlight (17h)

Dimanche 19 novembre : USBBRH/Curepipe Rangers (11h30)

Une internationale malgache au sein de l’USBBRH

L’équipe féminine de l’USBBRH, championne en exercice, pourra compter sur un renfort de choix, à savoir la gardienne de but de la sélection malgache, Victoria. Cette joueuse était en action lors des derniers Jeux des îles.