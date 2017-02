CHAMPIONNATS NATIONAUX : ASVP, une première consécration dès demain ?

Le championnat masculin de handball livrera-t-il son verdict dès demain en début d'après-midi au gymnase de Phœnix ? En cas de succès aux dépens du Curepipe Starlight, l'Association Sportive Vacoas-Phœnix connaîtra l'ivresse d'une première consécration. Et ce, même si elle devra boucler son calendrier face à l'Union Sportive Beau Bassin Rose-Hill dimanche prochain. En féminin, l'équipe des villes sœurs, en action face au Plaisance HBC (9h30), est virtuellement assurée d'un nouveau sacre.

Après les péripéties de samedi dernier, avec le refus de l'USBBRH et du CSSC de livrer bataille, on s'attend que la compétition retrouve ses droits demain. Comme rapporté dans notre édition de mercredi, l'ASVP a confirmé sa participation, le CSSC disait attendre les conclusions du comité disciplinaire tenu hier soir, tandis que l'USBBRH évoluerait à l'unique condition qu'un tableau électronique soit en opération.

Il se trouve que Christian Francis, membre de la commission d'arbitrage et du comité d'organisation de la Coupe du Monde -17 ans de beach handball, avance qu'il compte apporter sa contribution en prêtant les équipements à sa disposition. Un geste à saluer et qui démontre qu'il existe encore des personnes de bonne volonté dans le giron du handball local.

Pour en revenir au championnat masculin, il demeure un fait que le double forfait de samedi dernier a fait les affaires de l'ASVP. Jusqu'ici, cette formation n'a subi qu'un revers, soit face au CSSC lors de la manche aller, mais elle n'a depuis cessé de monter en puissance. La présence du Malgache Patrick Ravelomanantsoa et du Français Mathieu Comté, de même que la venue de Pascal Yeung Yin (ex-CSSC) en début de saison ont définitivement apporté un plus.

Reste que même en cas de défaite, les carottes ne seront pas encore cuites pour la bande à Jason Chellen. Un succès face à l'USBBRH, qui ne pourra ajouter un 18e titre consécutif à son palmarès, lui permettrait alors de coiffer les Curepipiens au poteau à la faveur d'une meilleure différence de buts.

Alors qu'un premier titre lui tendait les bras, voilà que le CSSC s'est tiré une balle dans le pied. Jonathan Ramsamy et ses coéquipiers, en cas de victoire demain, devront alors prier pour un succès de leurs ennemis jurés dimanche prochain. En d'autres mots, ils n'ont pas leur destin entre leurs mains.

Ce qui n'est pas le cas pour l'équipe féminine de l'USBBRH qui, avec un parcours sans-faute jusqu'ici, tentera de terminer en apothéose. Le Plaisance HBC se trouve donc confronté à un véritable exploit, soit s'imposer avec un minimum de 17 buts afin de pouvoir renverser la vapeur. Une tâche somme toute insurmontable vu l'effectif de l'équipe des villes sœurs et sa volonté de maintenir son hégémonie.

Le programme

Aujourd'hui : Masculin : Curepipe Rangers/Bambous Wanderers (16h) et Plaisance HBC/ASPL 2000 (20h)

Demain : Féminin : USBBRH/Plaisance HBC (9h30). Masculin : CSSC/ASVP (11h30)