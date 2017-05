CHAMPIONNATS NATIONAUX JUNIORS 2017 : La compétition ce week-end à Réduit

Repoussés d'une semaine pour cause de mauvais temps, les Championnats nationaux juniors U20 KFC se disputent aujourd'hui et demain au stade Maryse-Justin à Réduit, avec toujours en toile de fond une participation aux Championnats d'Afrique juniors prévus du 29 juin au 2 juillet à Tiemcen en Algérie. Huit athlètes seront ainsi présélectionnés à l'issue de la compétition.

L'enjeu est de taille pour les juniors et les performances devraient être au rendez-vous ce week-end en vue du sommet africain. La compétition débute à 9h30 aujourd'hui avec la finale du 100 m dames. Sept autres finales seront à l'affiche en sus des 200 m hommes et 200 m dames, épreuves ouvertes prévues à partir de 13h40. L'après-midi prend fin à 14h. La compétiton se poursuivra demain matin à partir de 9h30 avec la finale du 110 m haies hommes et s'achèvera vers 13h.

Après les finales des 1500 m et 5000 m hommes et dames courues le mardi 2 et le jeudi 4 mai au stade de Réduit, celle du 10 000 m hommes a eu lieu jeudi après-midi au même endroit. Le titre est revenu a Stephano Lagaieté, qui termine tout de même cette course à la 6e place en 38'03"4 derrière des coureurs de catégorie seniors. Ritesh Ahir (7e) et Chettan Kissoondoyal (8e) complètent le podium. La course féminine n'a pas eu lieu en l'absence de concurrentes.

Finale 10 000 m hommes : 1. Christophe Mootoosamy (Cpe War) 33'21"7, 2. Nitish Jhugursing (PL Racers) 34'17"5, 3. Kevin Narain (PL Racers) 34'21"2, 4. Dylan Constance (Gym AC) 35'42"7, 5. Nilesh Chuttoo (QB Pav) 37'42"8, 6. Stephano Lagaieté (Jr PL Racers) 38'03"4, 7. Ritesh Ahir (Jr RHAC) 38'26"3, 8. Chettan Kissoondoyal (Jr Mt. Longue Warriors) 38'15"1

Le programme

Samedi 13 mai

9h30 : 100 m haies (d) finale

9h45 : 100 m (h) 1e tour, marteau (h-d) finale + seniors, hauteur (d) finale

10h15 : 400 m (d) 1e tour + seniors

10h30 : 400 m (h) 1e tour

11h00: 3 000 m S/C (h) finale + seniors, disque (h) finale + seniors, perche (h-d) finale +seniors

11h20 : 400 m haies (d) finale

11h30 : Poids (h) finale + seniors, longueur (h) finale + seniors

11h45 : 100 m (h) demi-finales

12h00 : 400 m (h) demi-finales

12h20 : 800 m (h) 1e tour

12h35 : 800 m (d) finale

Intervale

13h10 : 4 x 100 m benjamines

13h20 : 4 x 100 m benjamins

13h40 : 200 m (d) ouvert

13h50 : 200 m (h) ouvert

14h00 : 200 m (h) 1er tour

Dimanche 14 mai

9h30 : 110 m haies (h) finale

9h45 : 400 m (d) finale, javelot (h) finale + seniors, poids (d) finale+ seniors, longueur (d) finale

10h00 : 400 m (h) finale

10h15 : 200 m (d) demi-finales, hauteur (h) finale + seniors

10h30 : 200 m (h) demi-finales

10h45 : 100 m (h) ouvert, javelot (d) finale + seniors, triple saut (h-d) finale + seniors

11h00 : 800 m (h) finale

11h15 : 100 m (d) finale

11h30 : 100 m (h) finale

11h45 : 400 m haies (h) finale + sr, disque (d) finale + sr

12h00 : 800 m (h) senior

Intervale

12h30 : 400 m (h) ouvert

12h45 : 200 m (d) finale

12h55 : 200 m (h) finale

13h10 : 4 x 100 m (f) minimes

13h15 : 4 x 100 m (g) minimes