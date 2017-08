CHAMPIONS CUP : Le Club M pour les premières classes de Filho

C’est un Club M nouvelle version, celle du Brésilien Francisco Filho, qui a mis le cap en deux contingents sur l’Inde cette semaine, où Christopher Caserne et ses coéquipiers disputent à partir d’aujourd’hui la Champions Cup. Le groupe affrontera, pour sa première sortie sous les ordres du nouveau sélectionneur, le pays hôte au Mumbai Football Arena, avant de disputer mardi sa deuxième rencontre contre St Kitts et Nevis au même endroit.

Le sélectionneur brésilien avait, lors de sa conférence de presse il y a deux semaines, déclaré que ce genre de tournoi lui permettra de situer le groupe. « Ce sera intéressant de travailler avec le groupe sur ce genre de compétition. » Pour sa première classe, le technicien a fait appel à une sélection remaniée, qui a vu le retour de Guiyano Chiffone et de trois expatriés, Kylian Ynard, Kevin Bru et Jonathan Justin au sein du groupe. Cela dit, le Brésilien ne se fait pas d’illusions. « Nous sommes la nation la plus faible du tableau. »

Il faut savoir que Francisco Filho a remplacé Joe Tshupula à la tête du Club M après que ce dernier a soumis sa démission à la MFA il y a un peu plus d’un mois. À peine arrivé, celui qui a été l’adjoint de sir Alex Ferguson à Manchester United, a battu le rappel des troupes en convoquant une trentaine de joueurs pour cette compétition. Le groupe s’est entraîné pendant une semaine, avant de mettre le cap sur l’Inde en début de semaine.

La sélection

Gardiens de but : Kevin Jean-Louis, Christopher Caserne

Défenseurs : Marco Dorza, Emmanuel Vincent, Francis Rasolofonirina, Damien Balisson, Luther Rose, Jonathan Aza, Nick Harel

Milieux de terrains : Frédéric Sarah, Kevin Perticots, Mervyn Jocelyn, Cédric Théodore, Guiyano Chiffone, Kylian Yrnard, Kevin Bru, Samuel Rebet, Walter Duprey St Martin, et

Attaquants : Jonathan Justin, Jesson Rungassamy

Le programme

Samedi 19 août : Maurice/Inde (Mumbai Football Arena)

Mardi 22 août : Maurice/St Kitts & Nevis (Mumbai Football Arena)