Le changement climatique et la globalisation des maladies

En 2007, l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) par le biais du rapport du Working group II (chapitre 8) procédait à un update sur les relations entre la santé publique et les facteurs climatiques (Patz et al.2005). J’ai entendu les récits des apiculteurs qui se sont sentis trahis par la violente destruction de leurs ruches comme unique traitement contre le varroa il y a à peine deux ans. Comme eux, la foi dans la compétence de nos gestionnaires à faire ce qu’il y a de mieux a prévalu. Je ne suis pas une experte en virologie mais je ne parviens toujours pas à trouver une excuse à la violence engendrée jusqu’ici.

Une chose est certaine: nos gouvernements passés et présent n’ont rien prévu dans le secteur de l’Agro-industrie pour lutter efficacement contre les effets du changement climatique. Les écosystèmes sont chamboulés ; il n’y a qu’à constater les 53 degrés celsius en Inde, nos 36 degrés à nous l’année dernière, l’apparition de nouvelles maladies comme la Zika, de nouvelles espèces invasives comme la mouche de fruits et le varroa sur notre sol. D’ici 2100, le niveau de CO2 inégalé depuis plus de 700,000 ans selon l’IPCC modifiera le fonctionnement de presque tous les écosystèmes ...(Parry et al, 2007).

Eloignons-nous de tout cela un moment pour contempler les diverses crises ou infestations à venir. Juan Lubroth, responsable vétérinaire de la FAO, l’a bien souligné dans son analyse sur le changement climatique et l’écologie des maladies. La globalisation des maladies est un fait avec lequel il faut apprendre à composer. Les maladies liées aux moustiques, gentiment nommés ‘midges’, demeurent les stars de ces maladies dont la capacité à évoluer et traverser les frontières fascine et horrifie ; comme le virus de langue bleue (BTV8) en 2006 s’étant laisser porter par le vent du Royaume Uni à la Belgique (Gloster et al,2008).

A chaque crise, l’absence de dialogue est criante mais personne dans l’hémicycle ne semble s’en apercevoir. Des débuts de solutions, ce n’est pas ce qui manque. Les compétences au sein de divers ministères existent avec l’envie d’écouter et d’avancer mais il faut déjà accepter de tout remettre en question. En finir avec ces bêtes soi-disant productives comme les porcs chinois qui nécessitent des antibiotiques et des installations particulières qui appauvrissent davantage les éleveurs. Favoriser des espèces bien de chez nous, ce n’est pas du goût de tous, à commencer par celui qui a introduit le porc chinois en grande pompe ; mais la FAO propose ceci comme une solution qui marche car la génétique des bêtes locales est plus fiable. Mettre en place des cellules pour communiquer, apprendre et partager comme le préconise le système de ‘One Health’ de la FAO serait une bonne idée pour la démocratie. Nombre d’experts vous diront que ces solutions taillées sur mesure pour d’autres pays ne sont pas parachutables sans modification. Nous sommes un petit pays comprenant un nombre de fermiers en chute libre (Statistics Mauritius). Cette politique agricole qui veut placer les rènes de l’agro-industrie dans les mains des grands groupes (ex-sucriers) nous mènent déjà à des prix plus élevés aux emballages peu écologiques avec au passage une utilisation ‘smart’ des pesticides. Il est temps de réfléchir pour de vrai et de mettre la main dans la vase. Pourquoi pas se tourner vers les solutions comme l’agroforesterie?

Les maladies s’adaptent, changent de territoires, de formes et se trouvent de nouveaux hôtes. Il y a près de 10 ans, l’IPCC a mis le doigt sur les relations entre la santé publique et les facteurs climatiques (Patz et al.2005). La FAO reconnaît le manque de compétence en matière de reconnaissance de maladies, notamment dans le cas des animaux domestiques. Des experts en entomologie et écologie des maladies ayant rencontré des vagues d’épidémies n’attendent pas au coin de chaque rue pour proposer leur aide à Maurice. Ce n’est pas un hasard si le Crisis Management Centre of Animal Health comme l’Emergency Prevention System existent mais le fait est que le ministère de l’Agro-Industrie semble tout bonnement passer à côté. Il est essentiel d’améliorer notre système de surveillance chez nous et dans la région, essentiel que l’information soit véhiculée, partagée mais pas imposée. Il est primordial d’enclencher la consultation et de mettre en œuvre les solutions, d’arrêter le massacre et de privilégier la vie.