CHANGEMENT CLIMATIQUE : L’UE accorde une subvention de Rs 115 M à Maurice

Le Premier ministre et ministre des Finances et du Développement économique, Pravind Jugnauth, a signé hier un accord avec l’Union européenne pour une subvention de quelque Rs 115 millions dans le cadre de l’Initiative phare de l’Alliance mondiale pour le changement climatique (GCCA +) pour soutenir l’agriculture climatique dans la République de Maurice.

L’objectif du projet est d’accroître la résilience du secteur agricole non sucrier au changement climatique et de contribuer ainsi à des moyens de subsistance durables. Ce financement appuiera les activités qui se traduiront par : l’adoption par les petits planteurs de pratiques adaptées au changement climatique et à la réduction des risques de catastrophe. Cela comprend des interventions visant à améliorer la disponibilité en eau des petits planteurs et à accroître la production de produits de qualité exempts de maladies ayant un impact positif sur les revenus des petits planteurs.