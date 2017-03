Intervenant jeudi dernier au Labourdonnais Waterfront Hotel, Port-Louis, à l’ouverture d’un atelier pour le lancement de l’Élaboration d’une stratégie nationale d’adaptation des zones côtières, le ministre de l’Environnement et du Développement durable, Etienne Sinatambou, a exhorté les Mauriciens « à agir maintenant » pour lutter contre le changement climatique. D’une île vulnérable, il ambitionne de faire de Maurice un État insulaire en développement résilient au changement climatique.

« En tant que ministre, père et patriote, j’exhorte chacun parmi vous à s’engager totalement dans cette lutte contre le changement climatique (voir encadré) et nous devons agir maintenant », a lancé jeudi dernier Étienne Sinatambou.

« Nous pouvons avoir toute la volonté politique voulue, ainsi qu’une planification à court, moyen ou long terme au niveau du pays, cependant tout cela ne suffira pas pour combattre le changement climatique. Chacun d’entre nous doit faire de cette lutte une affaire personnelle », a insisté le ministre.

Pour Étienne Sinatambou, l’organisation de cet atelier « est un pas en avant dans cette transition qui nous portera d’une île vulnérable, à un État insulaire en développement résilient au changement climatique ». « Ce voyage sera long et laborieux. Nous devons alors être déterminés à travailleur sans relâche pour atteindre notre objectif commun : une île qui peut absorber le choc du changement climatique à travers la résilience et qui peut construire un avenir digne pour nos enfants », a-t-il ajouté.

Le ministre a expliqué que l’élaboration d’une stratégie nationale d’adaptation des zones côtières au changement climatique est un projet d’intérêt national. « Il sera réalisé en pleine consultation avec tous ceux concernés ainsi qu’avec les bénéficiaires afin que toutes les communautés comprennent les concepts et peuvent y adhérer », a-t-il poursuivi.

« Les zones côtières sont très importantes pour notre économie en termes de tourisme local ou international, ainsi que pour la pêche. L’avenir de notre industrie touristique est la principale préoccupation de cette stratégie nationale d’adaptation de nos zones côtières au changement climatique parce que nos revenus, en termes de devises étrangères, et tant d’emplois, sont à risque », dit le ministre.

Ce dernier a révélé qu’il y a 100 plages publiques autour de l’île, d’une longueur totale de 32 km, et faisant 12 % de nos côtes, dont 23 % ont connu une érosion accélérée durant ces dix dernières années. « D’autre part, des 104 hôtels enregistrés, 86 sont pieds dans l’eau. Ces plages représentent 92,5 % de notre capacité d’accueil », a-t-il ajouté.

C’est pourquoi, a poursuivi l’orateur, que Maurice doit devenir résiliente aux impacts du changement climatique, dont fait partie l’érosion côtière, avec la montée des eaux. « Nous nous embarquons pour cette raison, au niveau politique, dans le développement d’une stratégie nationale d’adaptation de nos zones côtières au changement climatique. Cela impliquera également une révision des meilleures pratiques internationales plus appropriées pour les Petits États insulaires en développement (SIDS) dans le contexte de la gestion des zones côtières. Ce qui va permettre au gouvernement de prendre des décisions avisées dans l’intérêt du public et allouer les ressources nécessaires pour la réalisation des projets côtiers qui s’ensuivront », a-t-il indiqué.

Ce projet bénéficie du soutien technique des consultants belges AGRER Co Ltd.

Modification du climat

Le changement climatique désigne l’ensemble des variations des caractéristiques climatiques en un endroit donné, au cours du temps : réchauffement ou refroidissement. Toutefois certaines formes de pollution de l’air, résultant d’activités humaines, menacent depuis quelque 50 ans de modifier le climat durablement le climat de la terre, dans le sens d’un réchauffement global.

Ce phénomène peut entraîner des dommages importants et dans bien des cas irréversibles : perturbation du cycle de l’eau, élévation du niveau des mers, accentuation des événements climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, cyclones…), déstabilisation des forêts, menaces sur les ressources d’eau douce, difficultés agricoles, désertification, réduction de la biodiversité, extension des maladies tropicales, menace de disparition de certains espaces côtiers, en particulier les deltas, les mangroves, les récifs coralliens, les plages (érosion), entre autres, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) (1995).