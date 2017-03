Changements de courses

Suite à des engagements pris avec le Pari Mutuel Urbain (PMU), trois épreuves faisant partie du programme ont dû être interchangées. Ainsi, la deuxième course sur 1365m (Benchmark 41) sera désormais la septième épreuve. La septième course de 1400m (Benchmark 36) passe à la troisième épreuve, alors que la course initialement prévue comme la troisième sera la deuxième au programme de cette deuxième journée.

Yashin Emamdee forfait

Yashin Emamdee ne sera pas de la partie, au moins au cours de la deuxième journée. Le cavalier mauricien, rappelons-le, s'est blessé à la cheville quand il a été désarçonné par Belong To Me samedi dernier alors qu'il se dirigeait vers les stalles de départ. Il n'avait pu éviter d'entrer en collision avec Disco Al quand son cheval a versé l'extérieur. Yashin Emamdee avait néanmoins tenu à monter Belong To Me avant de déclarer forfait pour le reste de la journée. Il n'a cependant pu reprendre les étriers lors des séances d'entraînement et sera donc absent ce samedi.

Statu quo SMS Pariaz Ltd/MTC

Le différend SMS Pariaz/MTC n'a pas connu de suite après que la compagnie a offert des paris lors de la première journée bien que le MTC n'ait signé aucun contrat avec elle. On sait que SMS Pariaz Ltd avait, vendredi dernier, entré une injonction en cour par l'entremise de l'avoué R. Rajroop pour avoir le droit d'utiliser le programme des courses du MTC, mais que le juge O.B. Madhub avait « declined to grant the interim order » et a demandé aux parties concernées d'être présentes le 3 avril pour débattre de la question. Du côté du MTC, on apprend qu'on attend que la cour se prononce avant décider de la marche à suivre.

Rock On transféré, Ocean Hunter réintégré

Il y a eu du mouvement au sein de l'entraînement Rameshwar Gujadhur au courant de la semaine écoulée avec un transfert et une réintégration. Il s'agit de Rock On et Ocean Hunter. Le premier, une nouvelle unité de 5 ans, évoluera désormais sous la férule de Jean-Michel Henry. C'est un sujet qui compte une victoire et un chapelet d'accessits dans son pays natal et devrait être utile à son nouvel entraîneur. Quant à Ocean Hunter, un temps retiré des effectifs, il a été réintégré, son entourage étant sans doute d'avis qu'il peut encore contribuer à la bonne marche de l'établissement. À noter que ce coursier avait remporté deux victoires en 2016 en six tentatives.

Soweto Slew out

Ramapatee Gujadhur, qui compte rajeunir progressivement son établissement, s'est séparé d'un premier vieux soldat. Il s'agit de Soweto Slew, qui ne sera plus vu en action au Champ de Mars. Coursier d'origine australienne, ce hongre bai de 8 ans ne compte qu'une victoire en 17 tentatives à Maurice. Sa carrière a été essentiellement minée par des ennuis de santé et il a même dû faire l'impasse sur la saison 2014. Sa dernière course remonte au 12 novembre dernier lorsque, sous la conduite de Sunil Bussunt, il prit la 6e place dans une épreuve remportée par Jambamman.

Jean Michel Henry perd Midnite Zone

Coup dur pour Jean-Michel Henry avec la perte de la nouvelle unité Midnite Zone. Celui-ci possédait un bon palmarès avec trois victoires et six placés en 16 tentatives. Il était même parvenu à se placer dans une épreuve de Grade 3. Cependant, il ne sera jamais en action au Champ de Mars. D’après nos renseignements, l’avion cargo transportant le contingent de 18 chevaux a pris du retard avant de décoller d’Afrique du Sud et Midnite Zone a fait des siennes à bord. Il a essayé de sortir de sa stalle et s’est brisé un pied lors de sa tentative. Le vétérinaire qui accompagnait les chevaux n’a pas eu d’autre alternative que de l’euthanasier alors que l’avion était en plein vol. À noter que les 17 autres nouveaux chevaux sont arrivés sains et saufs. Parmi, on retiendra Enaad, l’acquisition de Ramapatee Gujadhur, qui est un partant probable pour la plus grande classique, The Maiden Cup, où il pourrait rencontrer Qatar Springs, cheval de Jean-Michel Henry qui a déjà gagné sur 2400m en Afrique du Sud. Les autres chevaux qui ont fait partie du voyage sont : Act Of Loyalty (Gujadhur), Arctic Flyer (S.Jones), Blunderbuss (C.Ramdin), Galtero (S.Jones), Jama (R. Maingard), Lee’s Star (G.Rousset), Midnight Man (S.Hurchund), Mighty Hash (A.Perdrau), My Boy Willie (R.Maingard), New Golden Age (A.Perdrau), Rogue Runner (C. Daby), Sir Edmund (A.Perdrau), Special Secret (S.Jones), Starsky (C. Daby) et Together Forever (S.Jones).

Marwing absent environ six semaines

Westley Marwing, la cravache de Raj Ramdin, sera absent pendant environ six semaines. Le Sud-Africain s’est fracturé un orteil lors de la première course samedi dernier. Il a regagné son pays pour se faire soigner et manquera à l’appel des prochaines journées.

Deux changements de noms

On a enregistré deux changements de noms au courant de la semaine. Les chevaux concernés sont les nouveaux pensionnaires de Shirish Narang, Man Of Marron et Blue Hills. Ce dernier, qui n'avait pas encore été rebaptisé à son arrivée à Maurice, sera désormais connu comme King's Salute. Produit de Jay Peg, cet inédit de deux ans n'a pas encore fait de compétition jusqu'ici. Quant au second, il évoluera désormais sous le nom de Son Of Sardar. Tout comme son compagnon de box, il est également un inédit de deux ans qui n'a pas encore fait son baptême du feu en compétition. Produit de Horse Chesnut, il nous revient que ce cheval est très estimé par son son entourage.

Baptême du feu pour Kersley Ramsamy

Le Champ de Mars verra ce samedi la première d'un autre fils du sol qui évolue à l'étranger. Il s'agit de Kersley Ramsamy, qui est actuellement en stage à la South African Jockey's Academy. Ce natif de Chemin Grenier s'accorde une pige mauricienne le temps de compléter quelques formalités administratives. Kersley Ramsamy totalise à ce jour 29 victoires, dont 23 acquises lors de la saison 2015-16 en Afrique du Sud. Il monte généralement à Fairview et a été Eastern Cape Champion Apprentice en 2016. Il a même remporté une course à Tarbes en France avec le coursier Thabit en 2016. Pour cette première au Champ de Mars, Ramsamy sera en action sur deux chevaux de l'entraînement Perdrau, à savoir Valerin (4e) et Schachar (7e).